Incendio in un capannone a Novaledo

L’intervento è stato particolarmente delicato perché nell’area accanto agli stabilimenti industriali sono situate numerose abitazioni

Novaledo (Trento) – Incendio nel pomeriggio di domenica 15 giugno in uno stabilimento a Novaledo in Valsugana. Nessuno è rimasto ferito, ma una quarantina di vigili del fuoco (i permanenti di Trento e i volontari di Pergine, Novaledo, Roncegno, Levico e Borgo) sono intervenuti nella struttura nella quale si producono pellets. L’intervento si è svolto in un’area delicata, nella quale i capannoni industriali sono affiancati anche da numerose abitazioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Uopsal (Unità per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) per verificare che il lavoro all’interno dello stabilimento possa riprendere in condizioni di sicurezza per gli operai.