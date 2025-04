Verso la XX edizione del Festival dell’Economia di Trento (22-25 maggio)

Il governatore della Banca d’Italia, incalzato dalle domande di Tamburini e degli studenti, ha toccato tutte le questioni di attualità economico-finanziaria, in un evento pensato prima di tutto per favorire una maggiore consapevolezza di questi temi per le nuove generazioni

(Festival Economia Fugatti: Festival Economia: rischi e scelte fatali – l’europa al bivio (governatore banca d’Italia Fabio Panetta – Fabio Tamburini) – Teatro Sociale – a sinistra il Direttore del Ilsole 24 Ore Fabio Tamburini e il presidente Banca D?Italia Fabio Panetta, Trento 12 aprile 2025 © foto Daniele Mosna/Pat)

Trento – Dal miglioramento delle condizioni finanziarie dell’Italia alle tensioni economiche globali. Passando per il ruolo delle istituzioni, delle banche centrali e della moneta – anche con il progetto dell’euro digitale che, parola del governatore, “è arrivato il momento di attuare” – senza dimenticare il ruolo centrale dei giovani, fondamentali per garantire un’innovazione necessaria in un mondo sempre più competitivo. È l’analisi a tutto tondo del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, ospite d’eccezione del primo evento nell’ambito della ventesima edizione del Festival dell’economia di Trento. Il governatore della Banca d’Italia, incalzato dalle domande di Tamburini e degli studenti, ha toccato tutte le questioni di attualità economico-finanziaria, in un evento pensato prima di tutto per favorire una maggiore consapevolezza di questi temi per le nuove generazioni.

Ha sottolineato ad esempio il ruolo centrale delle istituzioni, nel garantire la “fiducia” e il valore della moneta, definita “uno degli elementi che contraddistinguono la sovranità e la forza economica di un Paese”.

Il discorso vale anche per i progetti innovativi di valute digitali dietro cui – è il messaggio di Panetta – ci deve essere sempre il ruolo di garanzia delle istituzioni pubbliche: “Lo Stato non può essere assente nella moneta digitale”. Ecco perché in un mondo in cui i pagamenti digitali sono sempre più presenti, l’Europa non può rimanere indietro. “L’euro digitale è un progetto ambizioso, una forma digitale della moneta emessa dalla Banca centrale europea, gratuita, accessibile a tutti, rispettosa della privacy e ancorata al valore stabile del contante. È arrivato il momento di attuare un’innovazione che non sostituirà le attuali banconote cartacee, ma le affiancherà, ampliando le nostre possibilità”.

Toccati anche i temi dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla finanza e su tutti gli aspetti dell’economia, ma anche dei giovani e del loro ruolo in contesto di sfide crescenti: “Il mondo è diventato più difficile perché voi – ha detto il governatore rivolto agli studenti – dovete competere globalmente, mentre per la mia generazione la competizione era più ristretta. Questo però porta con sè opportunità oltre che sfide. La conoscenza e il capitale umano diventano fondamentali, assieme alle competenze in materia finanziaria e nell’ambito dell’innovazione tecnologica, che richiede formazione per essere utilizzata nel migliore dei modi”.

Panetta torna poi sul ruolo della moneta. Strumento di pace o guerra, chiede Tamburini? “Dipende – è la risposta, se la usiamo per il benessere, oppure per imporre vincoli e affermare il dominio di alcuni, in questo caso è un primo passo che ci porta a situazioni disperate”. Un dialogo ascoltato in sala da tanti studenti ma anche dai rappresentanti delle categorie economiche trentine, come ha precisato nell’introduzione dal palco il presidente della Provincia autonoma di Trento, che ha sottolineato l’importanza di avere in Trentino il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, per un’anteprima speciale del Festival dell’economia di Trento. Si conferma – questo il messaggio del presidente – la capacità del Festival di parlare di temi di grandissima attualità, a partire dai dazi e delle tensioni internazionali che interessano da vicino un territorio come il Trentino che ha un export di oltre 5 miliardi e un avanzo commerciale di 1,5 miliardi, anche con gli Stati Uniti. Di qui l’attenzione per il dibattito odierno dei tanti protagonisti dell’economia trentina presenti in sala. Su un tema – le tensioni economiche internazionali e l’export – che continuerà a essere presidiato dalle istituzioni dell’Autonomia anche nei prossimi giorni e settimane.

