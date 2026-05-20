Entra nel vivo l’evento con molti appuntamenti e grandi big internazionali

“Dal mercato ai nuovi poteri”: ecco il programma del Festival dell’Economia 2026 con incontri, idee innovative e interventi di esperti internazionali. Tutte le info utili e il programma

Trento – Fino a domenica Trento ospiterà oltre 300 appuntamenti racchiusi nel titolo “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”. Tra gli oltre 700 relatori figurano anche 5 Premi Nobel, 20 ministri del Governo e i rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della ricerca, dell’accademia e delle imprese. Di seguito ecco alcune indicazioni utili per vivere al meglio ogni momento della manifestazione. Esplora il programma completo e aggiungi subito in agenda le sessioni che vuoi seguire per non perdere neanche un incontro.

L’accesso a tutti gli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti senza nessuna eccezione; non è possibile prenotare l’accesso, né online né alle biglietterie delle sale. Per accedere agli eventi nelle sale è necessario registrarsi sul sito ufficiale www.festivaleconomia.it/it/registrati, ma sarà comunque possibile seguire le dirette in streaming (anche in questo caso è necessaria la registrazione). La registrazione non assicura un posto agli eventi, si consiglia pertanto di presentarsi con congruo anticipio. Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata https://www.festivaleconomia.it/it/faq.

Con il nuovo titolo “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani” il Festival dell’Economia di Trento prosegue nell’impegno di mettere a confronto da un lato il quadro poco confortante degli scenari internazionali e della geopolitica che vedono le leggi del mercato tramontare come punto di riferimento e l’affermarsi di nuovi poteri come le Big Tech e le autarchie e, dall’altro, le speranze dei giovani in quanto la risorsa su cui puntare per avere un futuro migliore. In questo contesto è, infatti, importante che l’Occidente recuperi il terreno che ha perso e che perderà e può farlo soltanto se le forze dei giovani vengono messe in primo piano.

Nel 2022, il tema “Dopo la pandemia, tra ordine e disordine” mirava ad approfondire i profondi effetti sociali, economici e politici della pandemia, mentre l’edizione 2023 intitolata “Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo” si è impegnata a delineare l’impatto che le grandi trasformazioni tecnologiche e socio-economiche avranno sull’umanità. Nel 2024 con “Quo vadis? I dilemmi del nostro tempo” il Festival ha analizzato le grandi questioni che il nostro tempo ci pone, dall’acuirsi dei conflitti nel mondo al crescere di inflazione e debito pubblico, dal cambiamento climatico all’inverno demografico. Nel 2025, in occasione dei 20 anni del Festival, l’analisi è stata dedicata a “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”.

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