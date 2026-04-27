Sorrisi, emozioni ed impegno nella giornata di domenica 26 aprile

Centinaia gli atleti presenti, provenienti da tutta la provincia e dal vicino Agordino, accolti dalla squadra di casa di Sport e Tempo Libero

Primiero (Trento) – La Piscina di Primiero è stata teatro della settima – e ultima- gara del campionato provinciale di nuoto del Centro Sportivo Italiano 2025-2026. Centinaia gli atleti presenti, provenienti da tutta la provincia e dal vicino Agordino, accolti dalla squadra di casa di Sport e Tempo Libero. Tra le squadre partecipanti Chiese Nuoto, Area 51, Brenta Nuoto, Rari Nantes Valsugana, Amatori Nuoto Fiemme e AttivaMente Agordino.

Durante le premiazioni, anche quest’anno baciate dal sole, alcuni atleti della squadra di casa hanno lasciato il segno:

– Noemi Cosner (Es. C) nei 25 mt gambe con tavoletta e 25 mt stile libero, rispettivamente con un secondo e un primo posto;

– Anna Bancher (Es. A) terzo posto nei 100 mt stile libero;

– Emma Novelli (Jun) terzo posto nei 100 mt stile libero;

– Vincenzo Scalet (Jun) terzo posto nei 100 mt stile libero;

– doppio primo posto per Piero Longo (Master) nei 25 mt farfalla e nei 100 mt stile libero;

– Anna Dobnik (Master) conquista il secondo e primo posto nei 25 mt farfalla e nei 100 mt stile libero;

– doppio primo posto per Andrei Simion (Cad) nei 25 mt farfalla e nei 100 mt stile libero;

– conclude con un doppio terzo posto Alessio Zugliani, sempre nei 25 mt farfalla e nei 100 mt stile libero.

Come ogni anno la macchina organizzativa del grande team di Sport e Tempo Libero, composta da molti collaboratori, volontari e famigliari degli atleti, ha dato i suoi frutti. Sotto l’occhio vigile del presidente Alessandro Ventimiglia, la squadra, coordinata da Fabio Pallaoro, ha consegnato a tutti gli atleti e squadre una bellissima giornata all’insegna dello sport, conclusasi con la tradizionale foto del team agonistico con gli allenatori Michelle e Fabio. Ora lo sguardo si volge a Lignano, sede delle competizioni Nazionali, che si terranno dal 3 al 7 giugno. I ragazzi hanno quindi un mese di tempo circa, per dare gli ultimi ritocchi ai loro stili e per abbattere i tempi. Buona fortuna a tutti i giovani nuotatori di casa.