Ferrovia Valsugana: domenica 16 marzo 2025 interruzione anche tra Borgo Valsugana Est e Bassano

Dalle ore 9.00 alle ore 13.20 di domenica 16 marzo per manutenzione straordinaria

NordEst – La Provincia di Trento, informa che dalle ore 9.00 alle ore 13.20 di domenica 16 marzo 2025, per lavori di manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria sulla linea Trento – Bassano sarà sospesa anche tra le stazioni di Borgo Valsugana Est e Bassano del Grappa, oltre che nella tratta tra Trento e Borgo Valsugana Est, interrotta dal 22 febbraio 2025.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, è stato riprogrammato il servizio con bus dedicati da Trento a Bassano del Grappa. I treni cancellati sono sostituiti con bus. Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.