Valsugana, dal 10 dicembre 2925 riparte il servizio
Riprenderà regolarmente mercoledì 10 dicembre la circolazione ferroviaria lungo la linea della Valsugana, interrotta dallo scorso febbraio
NordEst – Martedì 9 dicembre saranno terminati i principali interventi funzionali all’elettrificazione della tratta Trento – Borgo Valsugana Est, consentendo così la riattivazione del servizio. Si segnala che, proprio in vista della riattivazione della circolazione, in questi giorni lungo la linea ferroviaria sono in corso operazioni di collaudo, che contemplano tra le altre cose anche il transito di carrelli per la verifica dei binari. Tali operazioni possono comportare l’abbassamento temporaneo dei passaggi a livello.
