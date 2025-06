Ferrata Ballino, muore Robert Stoffella, 72nne di Nago

L’incidente al passo del Ballino lungo l’itinerario “Signora delle acque”. L’escursionista è precipitato per 50 metri

Trento – Tragica caduta nella tarda mattinata di venerdì, al passo del Ballino, nel Comune di Fiavé – lungo la ferrata Signora delle Acque. A perdere la vita un escursionista precipitato per una cinquantina di metri. La vittima è Robert Stoffella di 72 anni di Nago Torbole. L’uomo, che era dotato di imbrago e cordino, stava risalendo la ferrata da solo. Quando si trovava quasi al termine della ferrata è caduto, precipitando per oltre 50 metri, ed è finito nel bacino d’acqua formato dal torrente alla base della cascata. L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è stato lanciato alle 12.15 da alcune persone che hanno assistito alla caduta.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della stazione delle Giudicarie Esteriori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e dei Vigili del fuoco, affinché si recassero sul posto. Sono immediatamente saliti sei operatori delle Giudicarie Esteriori mentre nel frattempo si chiedeva l’intervento dell’elicottero. Quest’ultimo ha così sbarcato tramite verricello alla base della ferrata il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’équipe sanitaria. Questi hanno risalito il primo tratto della ferrata, raggiungendo gli altri operatori e la vittima. Constatato il decesso dell’escursionista, l’équipe dell’elisoccorso ha recuperato il corpo tramite verricello, consegnandolo ai Carabinieri e alle autorità preposte al passo del Ballino.

