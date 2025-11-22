Indagato il medico gettonista 76 enne che ha dimesso la bimba dall’ospedale

E’ stato un batterio a causare la morte della piccola di due anni di Borgo Valbelluna, che ha perso la vita poco dopo essere stata visitata da un pediatra all’ospedale di Feltre e mandata a casa

NordEst – Meningoencefalite da streptococco pneumoniae, o pneumococco. Questo il responso dell’autopsia eseguita dagli anatomopatologhi Antonello Cirnelli e Marny Fedrigo, su incarico della Procura di Belluno. Hanno diagnosticato una infiammazione sia del cervello che delle meningi, la membrana che lo protegge. Una malattia rara del sistema nervoso centrale. Le indagini ora dovranno chiarire se e come questa condizione possa essere sfuggita al pediatra che ha visitato la piccola.

Il professionista è un 76enne gettonista di origini straniere, indagato per omicidio colposo. Aveva dimesso la bambina prescrivendo dell’antibiotico e un aerosol, scrivendo nel referto che non aveva segni di infiammazione alle meningi e che in quel momento aveva poche linee di febbre. La famiglia aveva segnalato numerosi episodi di febbre della figlia nei giorni precedenti, insieme ad altri sintomi come uno strabismo anomalo. La meningoencefalite avrebbe avuto bisogno di un ricovero in ospedale per idratare la piccola e curarla con antibiotici ad ampio spettro.