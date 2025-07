Fedriga il governatore più amato, seguono Zaia e Cirio

Tra i sindaci, primo Fioravanti (Ascoli). Sondaggio dell’istituto Noto

NordEst – Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Chiude il terzetto di testa un altro governatore di centrodestra, Alberto Cirio (Piemonte, 59%) per la prima volta sul podio. Tra i Sindaci è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre in terza posizione si piazzano alla pari Gaetano Manfredi (Napoli, 61%) e Vito Leccese (Bari, 61%). Sono questi gli amministratori locali che conquistano le simboliche medaglie d’oro, d’argento e di bronzo nella particolare classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

La classifica 2025 dei sindaci e governatori più amati

Fedriga: ‘Il risultato ci investe di responsabilità’

“Un risultato che ci investe di una responsabilità ancora maggiore per la seconda parte della legislatura e che conferma quanto l’azione di governo della Regione sia apprezzata dai cittadini. Tuttavia, ciò non deve indurci in alcun modo a compiacerci o a considerare la fiducia che ci viene accordata come un dato acquisito e immutabile”. E’ il commento del governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, alla classifica stilata da Il Sole 24 Ore sui governatori più amati dai cittadini, in cui lui figura al primo posto. “Siamo quindi orgogliosi di questo riconoscimento e continueremo a lavorare con rinnovata passione e caparbietà, per offrire risposte sempre più concrete agli abitanti del Friuli Venezia Giulia e per essere all’altezza di questa magnifica terra”, ha concluso Fedriga.