Il presidente Maturi ha illustrato gli eventi previsti nel 2026

Tra questi il convegno provinciale, che si terrà a Trento il 16 maggio

Pergine (Trento) – L’assemblea della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino ha approvato all’unanimità, il bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 – che per il 2026 pareggia a 1 milione 263 mila – illustrato dal dirigente Davide Armani. Presenti, presso l’Auditorium S. Orsola a Cirè di Pergine, 145 tra comandanti ed ispettori. Molto attesa la relazione programmatica del presidente della Federazione, Luigi Maturi, che ha presentato progetti ed iniziative che animeranno il 2026. Ad iniziare dal convegno provinciale dei vigili del fuoco volontari che torna dopo 17 anni di assenza. Nel 2009 ad ospitarlo fu Storo, mentre ora toccherà a Trento ed in particolare a Piazza Dante. In programma, dalle 13:30 alle 20 di sabato 16 maggio, le esercitazioni dei vigili del fuoco in servizio attivo, in rappresentanza delle 13 unioni distrettuali, e degli allievi. Sempre restando in tema di eventi, l’anno nuovo porterà con sé anche i campionati italiani di sci alpino e nordico, snowboard e scialpinismo riservati ai vigili del fuoco, di scena a Folgaria dal 29 al 31 gennaio, i campionati italiani di MTB per pompieri che si svolgeranno a Pinzolo a fine giugno, e il tradizionale campeggio riservato agli allievi che quest’anno sarà ospitato ad inizio luglio nel Tesino. Senza dimenticare la partecipazione di vigili del fuoco in servizio attivo ed allievi alle Olimpiadi CTIF che si svolgeranno a luglio rispettivamente in Austria e in Repubblica Ceca.

I primi mesi del 2026, come sottolineato da Maturi, vedranno inoltre l’avvio dell’iter di acquisto delle undici nuove autoscale distrettuali che sostituiranno le obsolete macchine in servizio da oltre 30 anni. Per quanto riguarda invece la nuova sede della Federazione, che sorgerà a Ravina, nel corso del 2026 verrà ultimato il progetto, appaltati i lavori di demolizione delle strutture esistenti ed iniziati i lavori di realizzazione di quello che diventerà il nuovo punto di riferimento per i vigili del fuoco volontari del Trentino. Numerose, quindi, le attività previste per l’anno prossimo, portate avanti grazie anche al prezioso contributo dei vari gruppi di lavoro.

La relazione programmatica ha incassato 144 voti favorevoli e un contrario. Stefano Sandri, ispettore dell’unione di Fiemme e responsabile della formazione per la Federazione, ha relazionato su questo aspetto strategico per il mondo del volontariato pompieristico, soffermandosi in particolare sulla revisione del corso base, che permette agli aspiranti di diventare vigili del fuoco in servizio attivo, e sul corso che prossimamente affronterà l’argomento degli incendi in galleria. «Dietro l’esito delle votazioni di oggi c’è un grande lavoro. Il percorso che state portando avanti – sono state le parole del presidente della Provincia Maurizio Fugatti – è condiviso e questo significa che le decisioni prese dalla giunta provinciale a livello politico rientrano in un percorso unitario. Spesso si parla di difficoltà che riscontrano i giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato, ma quando si parla di vigili del fuoco volontari il problema non si pone».

Formazione, radio Tetra e burocrazia sono stati al centro dell’intervento di Stefano Fait, dirigente generale del dipartimento provinciale di protezione civile, foreste e fauna. Fait ha inoltre ricordato il grande impegno al quale saranno chiamati, in occasione delle Olimpiadi invernali, vigili del fuoco volontari trentini e l’intero sistema della protezione civile trentina. A portare il suo saluto anche il sindaco di Pergine Marco Morelli. L’assemblea ha inoltre nominato all’unanimità i revisori dei conti che rimarranno in carica per i prossimi tre anni. Si tratta di Cinzia Dello Russo, che assumerà anche il ruolo di presidente, Alessio Bonetti e Maria Teresa Toniatti.

In breve

Incendio nella notte tra sabato e domenica in hotel a Passo del Tonale: evacuate per alcune ore 70 persone. Decine di vigili del fuoco impegnati dall’una alle 4 del mattino per domare le fiamme scoppiate nella zona dei garage. Nessun ferito e rientro degli ospiti nella struttura al termine dello spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vermiglio, Malè, Ossana, Mezzana, Peio e Pellizzano e i permanenti di Trento per le verifiche di sicurezza.

