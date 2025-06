Federazione Trentina Cooperazione, utile di 362 mila euro, via il limite ai mandati

A fronte di ricavi per 20,3 milioni e di costi per 19,9 milioni. Il presidente Simoni: “Il settore caseario torni unito”. Sulla concorrenza ai punti vendita territoriali: “I soci acquistino nei nostri negozi “

Assemblea Cooperazione Federazione trentina cooperative 2025 (foto Daniele Panato/Agenzia Panato)

Trento – L’assemblea annuale della Federazione Trentina della Cooperazione, che rappresenta 429 imprese associate, oltre 300 mila soci e 23 mila lavoratori, approva il nuovo statuto, rinnova due componenti del CdA e rilancia la partecipazione come leva di coesione e sviluppo. Simoni: «La cooperazione ha senso solo se include e si mette in discussione». Spinelli e Tonina: «Autonomia e cooperazione condividono radici comuni: solidarietà, responsabilità e spirito comunitario».

È una cooperazione forte, coesa e capace di affrontare le transizioni economiche, sociali e ambientali quella che emerge dall’assemblea 2025 della Federazione Trentina della Cooperazione, intitolata “Comunità cooperative per le sfide del futuro”. Un sistema che oggi rappresenta 429 imprese, oltre 300.000 soci, più di 23.000 lavoratori, tra cui oltre 1.500 persone fragili, 3.000 amministratori di bene comune, 800 milioni di euro investiti in lavoro sul territorio, 3,9 miliardi di valore della produzione, 4 miliardi di patrimonio, 53.000 ettari coltivati e pascolivi, 376 negozi di consumo, 278 sportelli bancari, 130 cooperative attive nel mercato del lavoro e dei servizi. Nel cuore dell’assemblea, la relazione del presidente Roberto Simoni, che ha ricordato come il 130° anniversario della Federazione – che cadrà a novembre – rappresenti non un traguardo ma un’occasione per rilanciare il senso di appartenenza, coerenza e coraggio. L’assemblea delle cooperative socie ha approvato il bilancio della Federazione, che ha un buon patrimonio (34,6 milioni di euro i mezzi propri) e dispone di liquidità sufficiente a far fronte a tutti gli impegni economici e finanziari.

Il documento contabile chiude con un utile netto di 362 mila euro, a fronte di ricavi per 20,3 milioni e di costi per 19,9 milioni. Nel 2024 la Federazione, come ha spiegato il direttore generale Alessandro Ceschi, ha proseguito le attività ordinarie (revisioni, consulenza sindacale, legale, fiscale, contabile e amministrativa, internazionalizzazione, formazione, comunicazione…), e si è concentrata anche sull’innovazione, con l’espansione della piattaforma inCooperazione (adesione di 108 cooperative e nuove funzionalità), sulla cura del contatto con le associate, con la creazione di una struttura dedicata per intercettare meglio i loro bisogni, e sull’accompagnamento alla nascita di nuove Cer (che ora sono 9). Nel 2024, la Federazione ha ottenuto la Certificazione di Genere secondo la prassi Uni PdR 125/22 e la certificazione internazionale ‘Great Place to Work’, che riconosce le migliori aziende in cui lavorare in Italia e nel mondo.

