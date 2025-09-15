Cresce il fatturato delle imprese trentine

Soffrono le piccole realtà, anche sul piano occupazionale

Trento – Nel secondo trimestre del 2025, il fatturato delle imprese trentine è aumentato dell’1,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, evidenziando una situazione di sostanziale stabilità rispetto al periodo precedente, in cui la variazione era risultata pari a +1,0%. Il fatturato in ambito locale aumenta su base annua del 2,6%, mentre quello realizzato in Italia cresce maggiormente (+5%) e quello all’estero conferma e amplifica la contrazione già evidenziata nel periodo precedente (-6,8%). Gli ambiti economici che mostrano le dinamiche più positive sono i servizi alle imprese (+9,5%) e l’edilizia (+6,8%), che risente ancora dell’influenza favorevole esercitata dai finanziamenti stanziati dal Pnrr.

Altri settori con un andamento in leggera crescita sono il commercio al dettaglio (+2,2%) e i trasporti (+1,1%). Manifestano una leggera contrazione, invece, i settori più dipendenti dalla domanda estera, come il commercio all’ingrosso (-0,6%) e il manifatturiero (-1,4%). Il trimestre esaminato, ha spiegato il presidente della Camera di commercio di Trento Andrea De Zordo, “viene caratterizzato da ottimismo per una situazione positiva attuale e da una prospettiva futura che non è terribile come in certi momenti ci si poteva immaginare”.

A soffrire di più sono le aziende piccole. Anche dal punto di vista occupazionale: l’andamento è negativo (-3,2%), mentre gli stessi valori risultano in crescita tra le medie (+2,7%) e le grandi imprese (+3,5%). Dal punto di vista delle vendite, la contrazione per le piccole imprese è pari allo 0,7%, mentre le medie e le grandi imprese registrano un leggero incremento (rispettivamente pari al +2,5% e al +2%). Gli ordinativi crescono dell’1,7%. Dopo diversi trimestri in contrazione, la variazione degli ordini è positiva nel manifatturiero (+4,6%), mentre è stabile nelle contrazioni (-0,2%).

In breve

