Farmaci per diabetici con ricette false, cinque denunciati

Acquisite le testimonianze di dodici farmacisti

Bolzano – I carabinieri della compagnia di Bolzano hanno denunciato cinque persone accusate da far parte di una rete di approvvigionamento di farmaci per diabetici con mezzi fraudolenti. Le indagini hanno preso le mosse dalla denuncia di un farmacista che ha ricevuto una ricetta sospetta, che successivamente si è accertato essere stata contraffatta, utilizzata per l’acquisto di due confezioni di “Ozempic”. I militari hanno acquisito le testimonianze di dodici farmacisti bolzanini e di 25 medici che operano nella sanità del capoluogo, studiato i filmati degli apparati di videosorveglianza, svolto attività di controllo e pedinamento, giungendo alla convinzione che le cinque persone denunciate erano implicate nella gestione di una rete di acquisto di quel farmaco utilizzando ricette cartacee contraffatte, sia nel timbro, sia nella firma del medico. Sono, inoltre, stati scoperti furti di “ricettari rossi” ai danni di cinque medici, tutti regolarmente denunciati.

Altri due “ricettari rossi” sottratti presso l’ospedale di Bolzano, sono stati rinvenuti presso le abitazioni di alcuni dei denunciati e sequestrati. Un controllo effettuato dal personale dell’Azienda sanitaria altoatesina ha permesso di estrarre 152 ricette, emesse a partire dall’ottobre 2024, utilizzate per gli stessi scopi. L’acquisto di considerevoli quantità di farmaco ha prodotto, nel tempo, problemi di reperimento del medicinale in provincia di Bolzano tanto che a diversi pazienti non è stato possibile garantire la regolare continuità terapeutica. Si stima che tali acquisti ammontino a circa 26.000 euro. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, quale parte lesa, ha già formalizzato le denunce per un danno di 11.000 euro circa. I cinque indagati dovranno rispondere, in concorso, di diversi reati, fra i quali: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso, furto aggravato e truffa.