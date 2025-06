Export Trentino in calo dell’1,6%, peggior dato del NordEst

Tra gennaio-marzo anche importazioni segnano andamento negativo

NordEst – Secondo i dati Istat sul primo trimestre analizzati dalla Camera di Commercio di Trento, in termini nominali, con 1,3 miliardi di euro, il valore delle esportazioni trentine risulta in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-1,6%). Si tratta di una performance meno positiva sia rispetto a quella osservata a livello nazionale sia a quella del NordEst, che hanno fatto registrare aumenti pari, rispettivamente, a +3,2% e +1,6%. Le vendite trentine all’estero sono costituite in prevalenza da “macchinari ed apparecchi” (22,3%), “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (18,7%) e “mezzi di trasporto” (10,5%).

Nel complesso queste tre categorie merceologiche rappresentano poco meno del 52% delle esportazioni provinciali. Nel raffronto con il 2024 si nota un aumento delle esportazioni di “macchinari e apparecchi nca” (+6,6%), dei “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (+8,8%), mentre si contraggono sensibilmente le vendite all’estero dei “mezzi di trasporto” (-23,3%). Con un valore pari a 858 milioni di euro, nel periodo gennaio-marzo anche le importazioni segnano un andamento negativo (-6,8% rispetto al 2024). Le principali quote di merci importate riguardano principalmente le categorie “mezzi di trasporto” con il 17,9%, “legno, prodotti in legno, carta e stampa” (13,8%) e “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (11,6%). Per quanto riguarda le destinazioni, l’Unione europea (27 Paesi) si conferma principale mercato di riferimento sia per le esportazioni, avendo assorbito oltre il 58% del totale, sia per le importazioni (circa il 79%). Nel confronto con lo stesso periodo del 2024 si riscontrano aumenti verso Usa (+17,2%) e UK (+5,3%) mentre si contraggono le vendite verso Germania (-9,4%) e Francia (-12,1%).

“I dati relativi al primo trimestre dell’anno – sottolinea Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento – ci restituiscono un quadro in chiaroscuro per l’export trentino. La lieve contrazione registrata, in un contesto in cui le esportazioni a livello nazionale e nel Nord Est hanno continuato a crescere, rappresenta un segnale da cogliere con attenzione, così come va monitorata la diminuzione delle merci esportate verso la Germania, principale Pese di sbocco, che sta attraversando una fase di perdurante difficoltà”.