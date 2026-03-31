‘Evasione’ sugli sci diventa evasione dai domiciliari, 45enne denunciato. Trento, due giovani arrestati per accoltellamento

I carabiniri di San Candido hanno individuato l’italiano sulle piste del monte Baranci. Trento, due giovani arrestati per l’accoltellamento

Trento/Bolzano – Due giovani, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati da carbinieri di Trento perché ritenuti responsabili dell’accoltellamento del 18 marzo in via Rosmini. I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica in seguito agli accertamenti del nucleo operativo della Compagnia di Trento. Un giovane residente in città, era stata avvicinato da almeno due soggetti mentre si trovava presso una fermata dell’autobus e veniva colpito con una coltellata alla gamba, per poi essere lasciato a terra mentre gli aggressori si davano alla fuga. Il ferito era stato soccorso prima dai passanti e poi dal personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale Santa Chiara, dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Evade ma viene fermato dai carabinieri

Evasione nel vero senso del termine. Una sciata sulle piste del monte Baranci che doveva essere una ‘distrazione’ è costata una denuncia per evasione ad un 45enne italiano che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari. L’uomo è stato ‘pizzicato’ dai carabinieri di San Candido sulle nevi della stazione sciistica, dove stava violando il regime di detenzione presso un’abitazione della val Pusteria disposto dal magistrato di sorveglianza di Trento e Bolzano. I militari lo hanno individuato e identificato dopo che aveva consumato un caffè presso uno dei rifugi presenti lungo gli impianti.

In breve

Trento, “Più vivibilità, meno degrado”. Lo chiede la Lega manifestando a Trento davanti al Liber Cafè, all’indomani della rissa tra nordafricani alterati dall’alcol, finita con un ferito e quattro denunce. “Una polemica politica sterile”, scrive su Facebook il sindaco Franco Ianeselli, per cui servono più sforzi “a tutti i livelli”. Per mercoledì, intanto, il sindaco ha chiesto alla Commissaria di governo di convocare un comitato per l’ordine pubblico.