Europei Orientamento, a Vilnius doppio oro per Bettega e Kalc

Vilnius (lituania/Fiso) – Doppio oro per l’Italia nella Sprint di Vilnius, ai Campionati Europei di Mtb-Orienteering con il trentino Fabiano Bettega (cat assoluta) ed il triestino Rado Kalc (in M17). Una giornata resa trionfale per gli azzurri grazie al bronzo di Matteo Traversi Montani in M20. Sale così a 4 il numero dei metalli pregiati in questo Europeo che ha visto gli azzurri faticare nelle prime 2 prove ed ora invece li segnala come trionfatori. Tra le donne Elite solito dominio della danese Nikoline Splittorff, mentre Iris Pecorari chiude in 8^ piazza. Si è gareggiato in una giornata decisamente fresca (6° il mattino) e che presentava caratteristiche tecniche importanti abbinate alla velocità.

Torna all’oro pure Fabiano Bettega, che dopo i trionfi in Coppa del Mondo, si conferma tra i massimi specialisti della velocità con bici e bussola. L’azzurro ha dominato la Sprint dall’inizio alla fine, mantenendo la prima posizione a tutti i rilevamenti intermedi, e ha chiuso con un tempo di 24:14, infliggendo distacchi netti agli avversari. Alle sue spalle il finlandese Miika Nurmi (24:47) e il lituano Jonas Maišelis (24:57), rispettivamente secondo e terzo, hanno provato a tenere il passo dell’italiano, ma Bettega ha saputo amministrare al meglio la gara, dimostrando lucidità e potenza. Queste le parole di Bettega: ‘Oggi è andato tutto alla perfezione, la Sprint era come me l’ero immaginata nell’analisi tecnica e mi sentivo sicuro di quello che facevo. Ho cercato di essere più aggressivo possibile sui pedali, mantenendo il focus sulla mappa. Ci sono riuscito ed è risultata una prestazione eccellente. Ora penso a domani che abbiamo una buona chance nella Mixed Relay.’

È una medaglia importante anche per il giovane azzurro Rado Kalc che ha conquistato l’oro in M17, fermando il cronometro su 18:26. Alle sue spalle lo svedese Joel Holmgard (18:40), già vincitore della Mass Start, e il finlandese Juuso Koski (18:47), completano il podio in una gara serratissima e combattuta fino all’ultimo metro. Per Kalc si tratta del primo titolo europeo giovanile in carriera, frutto di talento, preparazione e determinazione. Un successo che conferma le sue grandi qualità tecniche e rilancia le ambizioni dell’Italia nel panorama internazionale della MTB-Orienteering. ‘Finalmente ce l’abbiamo fatta. Una prova in cui era difficile fare meglio. Sono felicissimo e ora pensiamo già a domani’. le parole del giovane Kalc raggiante con il suo oro al collo.

Matteo Traversi Montani conferma di essere il futuro della Mtb-O italiana e racconta così la sua prova: ‘Una bella gara pulita come piace a me, veloce e fisica, mi sono rifatto da ieri dove potevo fare una top5, ma ho commesso un errore non da me. Più di questo oggi non potevo fare, sono contento di ritornare sul podio dopo 2 anni. Domani si punta ad una top 5 in Staffetta con Rado e Michael.’ La sua categoria ha visto il dominio di una coppia francese: Augustin Leclere, il più veloce sin dall’inizio, in prima posizione in tutti i parziali, tagliando il traguardo con quasi un minuto di vantaggio. 2° è Antoine Lesquer. 3° Matteo Traversi Montani che ha disputato una gara regolare, partendo sesto, poi ottavo, poi risalendo al terzo posto nell’ultima parte di gara in decisa rimonta.

Quella degli azzurri è stata una giornata unica. La vittoria è stata figlia della voglia di riscatto dopo le delusioni dei giorni scorsi. ‘Avevamo studiato tutto a fondo fino a tarda sera’, racconta il tecnico Laura Scaravonati che guida la spedizione italiana, ‘e ci sentivamo pronti. Tutti i nostri ragazzi andati a medaglia hanno disputato una prova perfetta. Ora guardiamo con grande fiducia alla gara a squadre che rappresenta al meglio lo spirito di questo gruppo. Nella categoria assoluta avremo Iris Pecorari al via, poi Bettega e Dallavalle. Una formazione già sperimentata in passato. Incrociamo le dita. Tra i giovani invece Kalc, Traversi Montani e Wild. Al gruppo azzurro vanno i complimenti del Presidente FISO, Alfio Giomi, e di tutto il Consiglio Federale. Da sottolineare come queste medaglie rappresentino il frutto del lavoro portato avanti negli anni da Adriano Bettega.

A Primiero tornano i grandi eventi

Nei prossimi giorni, due importanti appuntamenti a Mezzano e passo Cereda per l’orientamento, in vista dei prossimi mondiali in Trentino. Guarda l’intervista ad Adriano Bettega (Gs Pavione)