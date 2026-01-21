EuregioBrusselsSchool 2026: candidature aperte fino al 15 febbraio

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Rappresentanza comune Euregio di Bruxelles e le Università di Trento, Bolzano e Innsbruck per conoscere le attività dell’UE e ottenere crediti universitari

Trento/Bolzano/ Innsbruck – Sono ufficialmente aperte le candidature per la 15^ edizione dell’EuregioBrusselsSchool, che si terrà dal 22 al 26 giugno 2026. In via prioritaria potranno partecipare gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale delle Università di Bolzano, Trento e Innsbruck, inclusi i partecipanti ai programmi Erasmus+, che avranno l’opportunità di vivere l’Unione europea da vicino, partecipando a incontri con politici ed esperti e visitando le principali istituzioni europee. Le candidature possono essere presentate fino al 15 febbraio prossimo. La validità dei crediti ECTS (European Credit Transfer Accumulation System) ai fini del proprio corso di studi deve essere verificata individualmente in anticipo dagli studenti.

Il capitano del Tirolo e attuale presidente dell’Euregio Anton Mattle, insieme ai presidenti della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher incoraggiano gli studenti a candidarsi: lo scenario politico mondiale è in continuo cambiamento e l’Unione Europea sta attualmente cercando di definire il proprio ruolo in questo contesto globale. Allo stesso tempo, le decisioni dell’UE hanno un impatto su ogni Stato membro, ogni regione e su tutta la cittadinanza. “Per un cittadino responsabile è necessario conoscere i meccanismi della politica e dell’amministrazione dell’UE. È efficace e vantaggioso in termini di sviluppo delle proprie comunità, seguire da vicino il processo legislativo. È determinante, inoltre, per le amministrazioni pubbliche e per gli stakeholder dei territori, formare e reclutare esperti sul modus operandi dell’UE e della stessa Euregio”, affermano Mattle, Fugatti e Kompatscher.

Dal 2011, la Rappresentanza della regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles organizza annualmente l’EuregioBrusselsSchool, una summer school che offre a studenti e studentesse iscritti a corsi di laurea magistrale un’esperienza diretta e concreta per conoscere da vicino i lavori delle istituzioni europee. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Rappresentanza comune Euregio di Bruxelles e le Università di Trento, Bolzano e Innsbruck.

Nel corso della settimana a Bruxelles e negli incontri preparatori precedenti, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il funzionamento degli organi dell’UE, di esplorare il quartiere europeo e di entrare in dialogo con politici e alti funzionari. Il programma è di particolare interesse anche per chi aspira a una carriera in ambiti quali la politica, la storia contemporanea, la traduzione o gli studi culturali o che semplicemente ami costruire reti internazionali e amicizie transfrontaliere. Grazie a questa iniziativa, gli studenti di corsi magistrali, inclusi quelli Erasmus+, possono combinare al meglio le loro conoscenze teoriche con esperienze pratiche: il confronto diretto con esperti delle istituzioni europee e attori chiave del processo decisionale genera un significativo valore aggiunto e contribuisce a una preparazione mirata alle future sfide della politica europea.

Tutte le informazioni sulle iscrizioni (in lingua inglese) sono disponibili sul sito dell’Università di Innsbruck a questo link: https://www.uibk.ac.at/en/international/europaregion/studieren/euregio-brussels-school-2026/