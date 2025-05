Il biglietto dell’Euregio costerà 750 euro e sarà realtà entro i prossimi mesi

Viaggiare in Tirolo, Alto Adige e Trentino in treno, autobus e funivia per un anno intero con un unico biglietto: l’Euregio Ticket dovrebbe essere realtà a dicembre 2025. Alcuni dettagli, come le modalità di vendita, devono ancora essere definite, per cui il lancio definitivo dipenderà anche da questi aspetti

Trento/Bolzano/Tirolo – Lo hanno annunciato il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher insieme al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e al capitano del Tirolo, Anton Mattle, al termine delle sedute odierne della Giunta e dell’Assemblea dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino a San Martino in Badia (Bolzano). Secondo la delibera approvata oggi dalla Giunta del Gect, l’Euregio Ticket sarà valido per 12 mesi dalla data di acquisto.

Tutti i cittadini del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino potranno acquistare il biglietto senza limitazioni di età e utilizzare il trasporto pubblico locale in tutta l’Euregio. Il biglietto dell’Euregio – precisa una nota – costerà 750 euro. “Questo rende il suo acquisto più conveniente di quasi il 50% rispetto al prezzo dei tre singoli abbonamenti annuali di Tirolo, Alto Adige e Trentino messi insieme – ha sottolineato il presidente dell’Euregio Kompatscher – L’Euregio supera così ancora una volta i confini e compie un altro passo verso una maggiore vicinanza ai cittadini, la cooperazione e la visibilità dell’Euregio nello spirito dell’integrazione europea”.

“Si tratta di un obiettivo importante e molto atteso e anche in Trentino il tema dell’Euregio Ticket è di interesse, soprattutto per i giovani: essere riusciti a mettere a sistema le realtà del nostro sistema trasportistico pubblico ed avere avviato un percorso amministrativo e burocratico con le nostre strutture ha permesso di uniformare le diverse tariffe”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ringraziando Kompatscher e Mattle e facendo riferimento al superamento delle criticità: “Quando si parla di questioni concrete per i cittadini, riuscire a superare gli ostacoli tecnici mostra come l’Euregio voglia avvicinare le popolazioni dei nostri territori e offrire loro un tangibile valore aggiunto”.