Inverno 2025 2026 eccezionale: 19 giorni con grado di pericolo 4

Oltre 500 valanghe causate dall’uomo, 40 vittime. Guide alpine dell’Alto Adige, sicurezza totale in montagna non esiste

((Foto: Servizio prevenzione valanghe Alto Adige / TIrolo)

NordEst – Con 40 vittime e 34 feriti in 62 valanghe, le statistiche sugli incidenti questo inverno nel territorio dell’Euregio Trentino – Alto Adige -Tirolo risultano superiori alla media. La causa principale è stata la base del manto nevoso prevalentemente debole (strati deboli persistenti), in combinazione con nevicate localmente intense. Anche quest’inverno il bollettino valanghe Euregio è stato una fonte di informazioni indispensabile per gli appassionati di sport invernali in Tirolo, Alto Adige e Trentino.

Il bollettino valanghe è stato pubblicato per 156 giorni. Con circa 9,1 milioni di visite in una stagione su www.valanghe.report, ha nuovamente raggiunto un record. L’inverno precedente le visite erano state 5,7 milioni (nel 2023/24 invece erano state circa 5 milioni). Sabato 2 maggio (alle ore 17) verrà pubblicato l’ultimo bollettino della stagione con le previsioni per il 3 maggio. Per il presidente dell’Euregio e capitano del Tirolo Anton Mattle il numero di accessi dimostra “quanto siano importanti per sci alpinisti e per chi pratica il fuoripista informazioni affidabili, aggiornate e presentate in modo comprensibile. Il bollettino valanghe Euregio è un ottimo esempio di come la cooperazione transfrontaliera rafforzi la sicurezza nell’area alpina”.

Colpisce particolarmente l’elevato numero di vittime, affermano il capitano del Tirolo Mattle e i presidenti Arno Kompatscher (Alto Adige) e Maurizio Fugatti (Trentino): “I nostri pensieri vanno a tutti i familiari”. Allo stesso tempo, i presidenti dei tre territori sottolineano quanto siano importanti il monitoraggio costante, la valutazione accurata e l’ampia comunicazione della situazione valanghiva. Insieme si vuole aiutare al meglio le persone a prendere decisioni sicure in ambiente alpino. Mattle, Kompatscher e Fugatti sono convinti che in questo modo si siano potuti evitare numerosi altri incidenti e puntano su ulteriori misure per aumentare la consapevolezza dei pericoli in montagna attraverso l’informazione e la formazione.

Non esiste rischio zero in montagna

Un inverno segnato da scarse precipitazioni nevose ma da un numero drammaticamente elevato di tragedie in quota. È questo il bilancio tracciato dal presidente dell’Associazione delle guide alpine sciatori dell’Alto Adige, Thomas Zelger, durante l’assemblea generale svoltasi a Terlano. “Abbiamo alle spalle un inverno difficile, e altri ne seguiranno”, ha dichiarato Zelger con amarezza. Tra le numerose vittime figurano anche due guide alpine altoatesine. Nonostante il dolore e i vuoti lasciati da queste perdite, il presidente ha respinto i giudizi generici sulle dinamiche delle tragedie, ricordando che la sicurezza totale in montagna non esiste.

“Esiste tuttavia un diritto alla libertà e all’autodeterminazione, e sono proprio la libertà e l’equilibrio che le persone cercano in montagna, non la sventura”, ha ribadito Zelger. L’assemblea ha inoltre evidenziato come l’attività delle guide sia resa sempre più complessa da fattori ambientali quali l’imprevedibilità del meteo, lo scioglimento dei ghiacciai e il cedimento delle montagne. Nonostante i rischi e le difficoltà, la professione mantiene una forte attrattività: a maggio partirà un nuovo ciclo formativo biennale per le future guide alpine, che si affiancheranno agli oltre 700 professionisti — tra guide e accompagnatori di media montagna — già iscritti al Collegio provinciale.