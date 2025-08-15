Canal San Bovo in festa: tutti gli eventi dal 16 al 24 agosto 2025

Dopo il successo della Festa Bavarese, proseguono gli appuntamenti nel Vanoi

Canal San Bovo (Trento) – Dopo il successo della Festa Bavarese, gli appuntamenti estivi proseguono nel Vanoi. Canal San Bovo si prepara per un lungo weekend di festa, musica e tradizione con gli eventi del programma estivo 2025. Gli appuntamenti, a partire dal 16 agosto, offrono diverse opportunità per divertirsi e scoprire la comunità locale.

La festa inizia sabato 16 agosto alle ore 19:00, con una serata dedicata al gusto e alla musica. L’evento “Panini Onti” sarà accompagnato da un DJ Set con Rewo Event, Maxese Deejay e Simon G, promettendo un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Si prosegue domenica 17 agosto con una “Cena a Tema”, che sarà allietata dalla musica di Alessandra. Un’occasione per gustare piatti tipici e trascorrere una serata in compagnia.

Il programma riprenderà la settimana successiva, il 22 agosto, con il percorso itinerante “VIA DI BARTOLOMEO”. Il culmine delle celebrazioni si avrà nel fine settimana del 23 e 24 agosto, in onore del patrono San Bartolomeo, con stand gastronomici, la tradizionale Sagra e musica dal vivo.

Il programma completo