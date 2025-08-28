Caduta mortale dal Cornetto (Monte Bondone): escursionista di 81 anni scivola e perde la vita. Mortale in Pusteria

NordEst – La donna di di 81 anni residente a Valdagno (Vicenza) ha perso la vita nel mezzogiorno di mercoledì, in seguito ad una caduta dal monte Cornetto (Monte Bondone, tra valle dell’Adige e valle dei Laghi). L’escursionista si trovava con altre persone mentre stava scendendo dalla cima del Cornetto quando è scivolata ed è rotolata sui sassi per 50 metri lungo il versante ovest. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 13 da parte di una persona del suo gruppo che, dalla cima del Monte Cornetto, ha visto precipitare la donna lungo il versante della valle dei Laghi, rimanendo inerme al termine della caduta.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due squadre della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino si dirigevano verso il passo delle Viote. L’elicottero, nonostante le nebbie e con qualche difficoltà, è riuscito a sbarcare in hovering il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria nei pressi della donna.

Il medico non ha potuto che constatare il decesso della donna. L’elicottero, con una seconda rotazione, viste le condizioni meteo in peggioramento, ha portato fino al limite delle nebbie due operatori della stazione Trento Monte Bondone, mentre altri due sono saliti in quota con altri mezzi. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata trasportata a valle – visto il sopraggiungere della nebbia – via terra con la portantina dal personale della stazione Trento Monte Bondone fino alle Viote, dove poi è stata consegnata ai Carabinieri e alle onoranze funebri.

Bolzano. Un morto e due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì sulla statale della val Pusteria nei pressi di Valdaora. Nel frontale tra un camion e un’automobile, la conducente dell’auto è deceduta. Si tratta di un’altoatesina. Coinvolto anche un motociclista, che ha tamponato le altre vetture. Il conducente del camion e il motociclista sono stati trasportati all’ospedale di Brunico con ferite lievi.

Belluno. Un escursionista di 70 anni, di Roma, ha perso la vita dopo essere stato colto da malore, mentre in compagnia dei familiari e di altre persone stava percorrendo una stradina sopra il Rifugio Mietres, a Cortina D’Ampezzo (Belluno). All’allarme, scattato qualche minuto prima delle 14.00, ha risposto il Soccorso alpino di Cortina, che ha inviato una squadra in supporto all’elisoccorso in avvicinamento. Individuato il punto, l’elicottero di Pieve di Cadore ha sbarcato con il verricello tecnico di elisoccorso ed equipe medica, subentrata nelle manovre di rianimazione ai presenti, che stavano cercando di far riavere il 70enne, ma a nulla sono valsi i tentativi ed è stato solo possibile constatarne il decesso. Presente anche la Guardia di finanza per i rilievi del caso.

Trento. Rapina in farmacia a Roncone in Trentino. Un uomo armato di pistola ha prelevato l’incasso e medicinali ed è fuggito in auto con un complice. Fermato un 21enne della zona Il rapinatore ha minacciato le farmaciste e si è fatto consegnare l’incasso della giornata oltre ad alcuni medicinali. Ad attenderlo in strada un complice: i due sono poi fuggiti in automobile. Alla loro ricerca i Carabinieri con la Polizia locale. Grazie all’esame delle telecamere di sorveglianza sarebbe stato identificato un presunto responsabile, un giovane della zona.

Trento. Un camion cisterna per il trasporto di Gpl ha preso fuoco mercoledì 27 agosto, all’interno della galleria Pregasina, lungo la strada provinciale 234 dell’Alto Garda. L’allarme alle 9.40. Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda, Molina di Ledro e Concei che sono riusciti a mettere in sicurezza tutta l’area. La galleria è rimasta chiusa per un paio di ore. Successivamente è stata riaperta a senso unico alternato e poi con libera circolazione attorno a mezzogiorno.