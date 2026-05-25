Tragedia in quota in Alto Adige, 15enne annega nel Veronese, tragico schianto nel Trevigiano

Lunga scia di incidenti a NordEst in queste giornate

NordEst – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di domenica sulle montagne del gruppo del Sella, in Val Badia, nella zona di Corvara. Una escursionista emiliana di 23 anni, Elena Berselli, di Zola Predosa, in provincia di Bologna, è scivolata su un tratto ancora innevato mentre cercava di scendere verso la Val Mezdì. È precipitata per circa 200 metri, sbattendo la testa sulle rocce e morendo sul colpo. La disgrazia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. La giovane donna si era persa, insieme a un’amica di 26 anni con la quale aveva affrontato la ferrata Pisciadù. Dopo l’incidente, l’amica aveva cercato di raggiungere la vittima, ma era caduta a sua volta ferendosi in modo leggero. Dopodiché, in stato di choc, ha cercato di dare l’allarme col suo smartphone. Ma i soccorritori hanno avuto difficoltà a localizzare la chiamata. In serata sono riusciti a individuare le due donne, e l’elisoccorso ha recuperato la ferita e il cadavere dell’amica col verricello, con un’operazione molto impegnativa. La salma è stata poi traslata a Corvara in Badia.

Giovane muore annegato

Una domenica di sole, risate e giochi tra amici, si è trasformata in tragedia a Zimella, nella Bassa Veronese. Il corpo senza vita di un ragazzo di quindici anni è stato recuperato domenica sera, intorno alle 22.30, dal letto del torrente Guà, a circa due metri di profondità. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando dal sagrato della vicina chiesa di San Floriano alcune persone hanno sentito delle grida d’aiuto provenire dall’argine. Una volta salite sul terrapieno, si sono trovate davanti quattro adolescenti sotto shock che chiedevano aiuto: un racconto confuso, che ha trovato però una tragica conferma nel ritrovamento della bicicletta e delle ciabatte del ragazzo abbandonate sulla riva. Sul posto sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco di Verona e Caldiero, i Carabinieri di Legnago e i sommozzatori di Venezia, supportati dalle unità cinofile e dall’elicottero del 118. Per facilitare le ricerche in un punto in cui l’acqua è profonda e torbida, il Consorzio di bonifica ha dovuto abbassare il livello del torrente. Poi, dopo quattro ore di sforzi serrati, la drammatica scoperta.

Schianto in auto: un moto e un ferito nel Trevigiano

Un morto e un ferito è il bilancio del grave incidente avvenuto poco prima della mezzanotte a Nervesa della Battaglia, lungo la Statale 13. Secondo le prime ricostruzioni, un’autovettura è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per recuperare il mezzo e soccorrere gli occupanti. Uno dei passeggeri è stato estratto vivo dall’abitacolo e affidato alle cure dei sanitari. Per l’altra persona coinvolta, invece, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Nell’intervento è stato impiegato anche un elicottero di soccorso. La Statale 13 è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.