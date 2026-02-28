Escursionista graffiata da un lupo in val di Rabbi in Trentino

E’ tornata autonomamente a casa e ha avvisato le autorità

NordEst – Nel pomeriggio di venerdì – informa la Provincia di Trento – un’escursionista è stata graffiata da un animale indicato dalla stessa quale lupo mentre passeggiava nei boschi della Val di Rabbi. Secondo la testimonianza raccolta dal Corpo forestale del Trentino, la donna si è trovata improvvisamente di fronte all’animale, che l’ha toccata graffiandola ad una gamba per poi allontanarsi immediatamente.

L’escursionista ha fatto rientro autonomamente a casa e ha avvisato le autorità. Nei primi accertamenti non è stato possibile acquisire campioni organici dagli indumenti indossati al momento dell’episodio. Seguiranno ulteriori attività a cura del Corpo forestale sul luogo dell’accaduto per chiarire la dinamica.

