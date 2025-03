Escursionista di Folgaria trovato senza vita nei boschi di località Carpeneda

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di venerdì le ricerche di un sessantaseienne residente a Folgaria, del quale non si avevano più notizie da ieri sera e il cui corpo è stato ritrovato senza vita in località Carpeneda. La scomparsa era stata segnalata nel primo pomeriggio dalla sorella, in quanto l’uomo non rispondeva più al telefono da molte ore

Folgaria (Trento) – Otto operatori della Stazione Altipiani del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, fra cui un tecnico di ricerca, si sono subito attivati, collaborando in sinergia con il personale dei Vigili urbani, per la parte di ricerca tramite telecamere di videosorveglianza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Le ricerche si sono ben presto concentrate nella zona boschiva fra Carpeneda e Mezzomonte, abitualmente frequentata dall’uomo.

Poco dopo le 17, una squadra, composta da due Vigili del Fuoco ed un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico, è riuscita a rintracciare – in località Chor, nei pressi dell’acquedotto – l’auto del disperso. L’uomo stesso si trovava disteso a terra privo di vita a circa 200 metri dal proprio mezzo, colto probabilmente da un malore mentre si recava nel bosco per dei lavori. Atteso il nulla osta delle autorità per il recupero della salma, il corpo senza vita dell’uomo è stato infine trasportato in camera mortuaria a Folgaria.