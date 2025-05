Fino al 25 maggio la 20a edizione dedicata al tema “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”

Una edizione speciale che festeggia i 20 anni del Festival e i 160 anni del Sole 24 Ore cercando di capire il futuro dell’Europa. Presenti 6 Premi Nobel, 17 Ministri, 107 relatori del mondo accademico, 45 economisti nazionali e internazionali, 66 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 61 tra manager e imprenditori. In quattro giorni oltre 300 eventi con le iniziative “Fuori Festival”, “Economie dei Territori”, “Incontri con l’Autore”

Festival dell’Economia 2025

NordEst – Sarà un’edizione speciale quella che dal 22 al 25 maggio 2025 festeggerà il 20esimo anniversario del Festival dell’Economia di Trento, una manifestazione che negli anni è cresciuta e ha saputo rinnovarsi, anche grazie alla nuova formula ideata dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento. A rendere ancora più preziosa l’edizione del ventennale del Festival, si aggiunge il fatto che quest’anno Trento terrà a battesimo anche la prima delle iniziative ideate per festeggiare i 160 anni de Il Sole 24 Ore.

Scarica il programma aggiornato

“Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio” è il tema dell’edizione 2025 del Festival su cui si confronteranno le menti più brillanti del mondo accademico nazionale ed internazionale (107), economisti (45), Premi Nobel (6), rappresentanti delle istituzioni (66), Ministri del Governo (17) e la business community economica e finanziaria (61). Un tema di stringente attualità, scelto dall’Advisory Board della manifestazione, presieduto dal Direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Fabio Tamburini e composto da Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti. Il Festival apre i battenti dell’edizione 2025 con una prima giornata ricca di appuntamenti da non perdere: giovedì 22 maggio protagonisti cinque ministri, due Premi Nobel e due grandi imprenditori. Aprirà la manifestazione la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che partecipa al dialogo “Conflitti sociali, crisi e tutele delle persone con disabilità” (ore 9:30, Teatro Sociale) insieme a Andrea Bonsignori (Impresa sociale BreakCotto), Fabio Ciciliano (Protezione Civile), e Rosario Valastro (Presidente Croce Rossa Italiana).

Il primo Nobel ad arrivare a Trento sarà Michael Spence (Premio Nobel per l’Economia 2001) che spiegherà “Perché la Germania si è fermata e come far ripartire la crescita (non solo in Germania)” (ore 12:15 Palazzo della Provincia–Sala Depero), mentre al pomeriggio Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace 2011, interverrà in un dialogo con Padre Enzo Fortunato su “Immigrazioni e popoli, il futuro dei bambini” (ore 14:15, Teatro Sociale). Per il Governo, presente poi Daniela Santanché, Ministra del Turismo, che interverrà nel panel “Il turismo deve cambiare: qualità e non solo quantità” con Bernabò Bocca (presidente Federalberghi) ed Elisabetta Fabri (presidente Confindustria Alberghi) (ore 12:00, Sala della Filarmonica), mentre saranno in collegamento Guido Crosetto, ministro della difesa della Repubblica italiana, che interverrà sul tema “Il paradigma delle guerre” (ore 14:15, Filarmonica), Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze (ore 16:00, Sede Camera di Commercio–Sala Calepini) che parlerà di geopolitica e dazi, Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, sulle strategie per il Made in Italy (ore 16:00Palazzo Benvenuti – Sala Nones)

Da non perdere il dialogo di Francesco Gaetano Caltagirone, presidente Gruppo Caltagirone, con Giulio Tremonti, presidente commissione Affari esteri e comunitari Camera dei deputati, su “Cambiamento o conservazione” (ore 16:15, Palazzo della Provincia – Sala Depero). La video l’intervista del direttore SkyTg24 Giuseppe De Bellis a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo Pirelli, che rifletterà sul nuovo disordine mondiale sarà proiettata in Piazza Cesare Battisti (ore 12:10). Esordisce nel primo giorno di Festival anche la serie di incontri organizzati in collaborazione di ISPI-Istituto per gli studi di politica internazionale “L’ora della verità” dedicati a Europa, Trump, Cina, Medio Oriente, Francia e Germania. Primo focus sulla Cina (ore 16.30, Sala Gerola del Castello del Buonconsiglio). La potenza asiatica è protagonista anche in altri panel del 22 maggio: “Il ruolo del dollaro e l’internazionalizzazione del renminbi” verrà analizzato dal professore della Scuola del partito comunista cinese Xiaofang Ma (China Central Party School) (ore 9:30, Sala Depero del Palazzo della Provincia). Nel panel “La scommessa asiatica”interverranno tra gli altri Roberta Casali, vice president Asia Development Bank, e Yang Wang, The Hong Kong University of Science and Technology (ore 14:15, Cinema Vittoria).

Di rilievo il dibattito “Corruzione internazionale: il via libera americano” con Paolo Bernasconi (Università di San Gallo) e Francesco Greco (consigliere per la legalità del Sindaco di Roma) (ore 10:00, Palazzo della Regione) e il panel “Che cos’è l’economia rigenerativa e perché l’Europa può diventare leader” con Andrea Illy (presidente illycaffè) (ore 14:15, Sala Depero del Palazzo della Provincia).

Tra gli altri protagonisti del primo giorno di Festival Renato Brunetta (presidente CNEL) su “Scuola, lavoro, formazione in carcere e fuori con l’obiettivo recidiva zero” (ore 12:15, Sala Gerola del Castello del Buonconsiglio), Donato Masciandaro dell’Università Bocconi su “Falchi, colombe e gattopardi: le nuove rotte della politica monetaria di Federal Reserve e Banca Centrale Europea” (ore 9:30, Sala Nones di Palazzo Benvenuti), Gad Lerner sul “Futuro di Gaza” insieme a Mohammed Abu Mughaisib, Deputy Medical Coordinator for Médecins Sans Frontières (MSF) in Gaza (ore 12:00, Teatro Sociale), Diana Bracco (presidente e Ceo Gruppo Bracco) su“Multinazionali italiane e competitività” (ore 16:15, Palazzo Geremia), Lavinia Biagiotti Cigna (presidente e Ceo Gruppo Biagiotti) e Lorenzo Pellicioli (presidente del gruppo De Agostini) su “Imprese e scelte di governance” (ore 14:15, Palazzo Geremia).

A concludere la giornata, alle 17:30 al Teatro Sociale, si terrà la cerimonia inaugurale del Festival. Lina Palmerini dialogherà con il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Cultura, sul tema “Tra la bulimia dei mezzi e l’anoressia dei fini”. Si alterneranno poi sul palco gli organizzatori del Festival: Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Gruppo 24 ORE, Flavio Deflorian, magnifico rettore dell’Università di Trento, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Franco Ianeselli, sindaco di Trento, Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo 24 ORE, e Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, presidente del Comitato scientifico del Festival dell’Economia di Trento. In parallelo prenderanno il via anche gli incontri dei palinsesti “Fuori Festival”, “Economie dei Territori”, “Incontri con l’Autore”, che insieme al Festival porteranno a Trento oltre 650 relatori in più di 300 eventi in quattro giorni.

