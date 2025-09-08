Emozioni azzurre: Italvolley ancora sul tetto del mondo. Sinner battuto da Alcaraz

Le azzurre ‘invincibili’ trionfano anche in Thailandia. Le ragazze del ct Velasco, campionesse olimpiche, vincono anche in finale contro la Turchia. Us Open 2025 sfortunati per Sinner

La festa dopo il grande successo di Italvolley (Immagini federvolley)

NordEst (Adnkronos) – L’Italia è campione del mondo di pallavolo femminile. Le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche, dopo il successo in Nations League si impongono anche al Mondiale, conquistando un titolo che mancava dal 2002. Paola Egonu e compagne si sono imposte soffrendo 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) sulla Turchia del Ct italiano Daniele Santarelli. L’Italia femminile vince quindi 23 anni dopo il suo secondo Mondiale e mette in fila il 36esimo successo consecutivo.

L’Italia dopo la battaglia contro il Brasile in semifinale, conquista un’altra sfida difficile, complicata e con una super Vargas che ha messo in serie difficoltà la ricezione azzurra. L’Italia inizia con un piglio differente rispetto alla semifinale contro il Brasile e vince il primo set dopo un inizio equilibrato, decisivo un doppio errore di Vargas, che portano le ragazze di Velasco al 25-23. Nel secondo parziale la Turchia di Santarelli parte con il piede sull’acceleratore e l’Italia ha un passaggio a vuoto con un set perso nettamente 25-13.

Velasco tranquillizza le sue ragazze e nel terzo set si ricomincia a macinare gioco e punti, con lo scatto fino all’11-7. La Turchia recupera fino al 17-17 prima e sul 24-24 grazie ad un ace di Vargas, ma poi tocca alla Egonu che sul secondo set point sfodera anche lei un ace decisivo per il terzo parziale 24-26. L’Italia in calo anche all’inizio del quarto parziale con la Turchia che va avanti di sei punti, poi arriva ad un +8 per chiudere 25-19 e portare l’Italia al quinto set. Nel tie break le azzurre partono bene e si portano avanti per chiudere senza troppi affanni 15-8 aggiudicandosi il secondo mondiale della storia azzurra al femminile.

Le azzurre sono riuscite a reggere alle grandi pressioni continuando a restare imbattute dal 2 giugno del 2024, tornando sul tetto del mondo sul parquet del PalaHuamark. Grande prestazione di squadra con protagonista Paola Egonu con 22 punti a referto, seguita da Myriam Sylla con 19 e Ekaterina Antropova con 14, dopo la grande prestazione con il Brasile. Alla Turchia non è invece bastata la fenomenale prestazione di Melissa Teresa Vargas con 33 punti. Il derby in casa tra marito e moglie, ovvero tra Daniele Santarelli, commissario tecnico della Turchia, e Monica ‘Moki’ De Gennaro, è stato vinto dal libero azzurro.

Le prime emozioni

Giuseppe Manfredi, presidente della FIPAV – “Un altro straordinario trionfo da parte di queste fantastiche ragazze che hanno saputo scrivere una nuova pagina di storia della pallavolo italiana. La vittoria del Campionato Mondiale, dopo 23 anni dal successo di Berlino, è il risultato del talento, della passione e della dedizione di un gruppo eccezionale, guidato da una leggenda del nostro sport come Julio Velasco, capace ancora una volta di trasmettere la sua mentalità vincente. Questo titolo Mondiale non appartiene soltanto alla nazionale azzurra, ma a tutto il grande movimento del volley tricolore: società, dirigenti, appassionati, fino a tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno scendono in palestra con la voglia di giocare. È la conferma che il lavoro di squadra, gli investimenti, la programmazione e la capacità di fare sistema portano risultati che riempiono d’orgoglio tutto il Paese. Le nostre campionesse hanno dimostrato ancora una volta che con impegno, determinazione e spirito di gruppo non esistono obiettivi impossibili. Oltre alla vittoria hanno saputo emozionare milioni di italiani, trasmettendo quei valori che sono il cuore della pallavolo. Oggi questa Nazionale è l’orgoglio non solo del volley, ma di tutto lo sport italiano. È un esempio per le nuove generazioni che sognano e si ispirano alle nostre ragazze”.

Anna Danesi – “Non ci crediamo neanche noi, tengo la coppa in mano perché voglio rendermi conto di ciò che abbiamo fatto. nelle ultime due partite non abbiamo giocato benissimo ma credo che questi due anni testimoniano la nostra forza e ciò che siamo riusciti a fare. Abbiamo lottato palla su palla, siamo andati in difficoltà, ma abbiamo reagito da grande squadra; volevamo questo risultato con tutte noi stesse e lo abbiamo ottenuto. Non credo ci siano troppe parole per descrivere ciò che provo in questo momento, ma posso solo dirvi che siamo davvero felici e orgogliose del nostro percorso”.

Julio Velasco – “Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. Poi un pensiero al mio staff da quello medico a quello tecnico: uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo. È una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo aiutando a creare una mentalità che già c’era e che siamo riusciti a tirare fuori. Queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti. Volevo ragazze autonome ed autorevoli ed ho un gruppo che ha fatto grandissime cose. Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all’Olimpiade perché questa è stata una competizione lunga, difficile, e pieno di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo. Dedico questa vittoria a Giuseppe Brusi, Leo Novi ed al mio primo allenatore e mentore argentino venuto a mancare quest’anno. Infine grazie alla Federazione Italiana Pallavolo che ci consente di lavorare nel migliore dei modi mettendoci a disposizione risorse tecniche ed economiche oltre al supporto quotidiano”.

Paola Egonu – “Sono fiera di me stessa e della squadra. sono state due partite davvero molto toste, ma noi abbiamo dimostrato di voler vincere a tutti i costi. Non vincevamo un mondiale dal 2002, quindi da più di 20 anni q. A mio avviso è un risultato eccezionale che ci inorgoglisce e gratifica della fatica fatta”.

Myriam Sylla – “Se sei il migliore o vuoi essere il migliore devi per forza lottare perché nessuno ti regala niente. Volevano metterci in difficoltà, perché avevano preparato benissimo la partita. Noi però abbiamo lavorato bene, siamo rimaste nel match ed abbiamo dato tutto portando a casa questo Mondiale che significa tantissimo”.

Monica De Gennaro – “Finire così è qualcosa di bellissimo anche se al momento non riesco a realizzare bene cosa realmente sia accaduto. Adesso è complesso trovare le parole giuste. Venivamo da una fatica importante ieri, loro erano in gran forma ed hanno giocato molto bene mettendoci in grande difficoltà. Eravamo un po’ contratte ma non si sa come siamo venute fuori forse grazie alla tenacia che abbiamo messo quotidianamente negli allenamenti. Adesso posso solo dire di essere felicissima”.





Sfuma il sogno di Sinner

Sinner non si conferma campione a New York, Carlos Alcaraz è il nuovo re degli US Open e del tennis. L’azzurro perde la finale dello slam americano che aveva vinto lo scorso anno, battuto dallo spagnolo in 4 set con il punteggio di 2-6, 6-3, 1-6, 4-6. Con il trionfo in America Alcaraz strappa a Sinner anche la vetta della classifica Atp e torna il n.1 del ranking mondiale. Rivedi la sintesi del match

I due big si trovano di fronte per la terza finale consecutiva in un major. Al Roland Garros ha vinto Alcaraz, a Wimbledon ha trionfato Sinner. New York è la sede della ‘bella’. Il primo game, con l’azzurro al servizio, è un promo della serata. L’iberico spinge a tutto braccio, il dritto è una frustata che va sempre a segno. Subito break, Sinner deve rincorrere in salita. Alcaraz non concede nulla (2 errori gratuiti nella frazione) e chiude agevolmente 6-2. Il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium vuole un match equilibrato e viene accontentato nel secondo set, che propone il ‘vero’ Sinner. L’azzurro trova finalmente le accelerazioni abituali, il rovescio apre il campo con regolarità. Alcaraz si spegne, inanella 11 errori e cede il servizio: l’altoatesino pareggia i conti, 6-3 e lo spagnolo perde il primo set del torneo.

Il fuoriclasse di Murcia riaccende l’interruttore all’inizio del terzo set. Break immediato, Sinner gioca sempre in apnea, dall’altra parte c’è un giocatore che serve prime palle con regolarità impressionante. Il 6-1 fotografa un set senza storia, che indirizza il match verso l’epilogo. Sinner si gioca tutto in avvio del quarto parziale, ma si fa male da solo con un doppio fallo che spalanca ad Alcaraz le porte del break. L’iberico mette il pilota automatico, il suo servizio è una sentenza. Sinner si arrende, Alcaraz vince gli US Open e torna in vetta.