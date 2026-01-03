Sul posto elicottero, vigili del fuoco e soccorso alpino, ma i tecnici riescono a far girare la seggiovia in emergenza

Attimi di apprensione per 80 sciatori, sabato mattina nella zona degli impianti Ces a San Martino di Castrozza in Trentino. Fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze, verifiche tecniche in corso. In seguito al blocco, il personale dell’impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone dalla stazione di partenza e arrivo

San Martino di Castrozza (Trento) – E’ scattata verso le 12 di sabato matina l’emergenza sulle piste da sci di San Martino di Castrozza, sulla seggiovia biposto Coston, che da Ces arriva a Malga Valcigolera, ad una quota tra i 1.600 e i 1.900 metri di quota. Il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 per un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera. Al momento del blocco, dovuto ad un guasto tecnico, sulla seggiovia erano presenti circa 80 persone.

I tecnici evitano l’evacuazione

Mentre gli operatori delle Stazioni di San Martino di Castrozza, di Primiero e di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell’impianto, insieme all’elicottero decollato da Trento e i Vigili del Fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell’impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo. Le operazioni si sono concluse in poco più di un’ora. Pronti a intervenire 25 soccorritori delle Stazioni locali e altri 20 dalle Stazioni limitrofe di Fiemme, Moena e Tesino.