Emergenza maltempo in Emilia Romagna: in azione la colonna mobile della Protezione civile trentina

Preoccupano i livelli di fiumi e torrenti fino alla Toscana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X: “Al fianco delle popolazioni in difficoltà, garantiremo ogni supporto necessario”

NordEst – Quindici operatori della Protezione civile del Trentino sono intervenuti nella notte in Emilia Romagna, in risposta all’allerta idraulica rossa diramata dalla Regione. L’azione, di tipo preventivo, coinvolge tre squadre specializzate di soccorso acquatico, composte dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento con i nuclei speleo-alpino-fluviale e sommozzatori e dai Corpi dei Vigili del fuoco volontari di Avio, Cavedine e Lavarone. La colonna mobile, che ha fatto tappa a Bologna, è pronta ad intervenire nella zona di Celle, nel comune di Faenza (Ravenna), come indicato dalla Regione Emilia Romagna.

Le squadre verranno dunque dislocate nelle aree più a rischio, lungo il fiume Lamone, per monitorare la situazione e garantire un rapido intervento in caso di emergenza. Il coordinamento degli interventi a cura delle Regioni italiane in Emilia Romagna è affidato alla Direzione generale della Provincia autonoma di Trento, al lavoro dal pomeriggio di ieri per soddisfare le esigenze indicate dalle autorità locali per far fronte all’emergenza. Sotto la lente anche l’alluvione che sta colpendo la Toscana.