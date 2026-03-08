Emanuel Perathoner primo oro italiano alle Paralimpiadi nello snowboard

Bolzanino, 39 anni, la sua è una meravigliosa medaglia d’oro conquistata dominando anche tutte le fasi di qualificazione

NordEst – Tre volte campione del mondo, adesso Emanuel Perathoner sulla pista di Cortina d’Ampezzo è anche campione paralimpico di snowboard. Bolzanino, 39 anni, la sua è una meravigliosa medaglia d’oro conquistata dominando tutte le fasi di qualificazione nel para-snowboard cross SB-LL2. Lo aveva detto prima di partecipare di essere pronto e lo ha dimostrato.

Un’atleta dalla doppia vita: prima le Olimpiadi di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, poi, nel 2021, un terribile incidente in allenamento che ha comportato una protesi totale a un ginocchio. Ma Perathoner allo snowboard non ha mai voluto rinunciare. E dal quarto posto delle Paralimpiadi di Pechino si è arrivati a questo oro, davanti all’australiano Ben Tudhope e al coreano Lee Jehyuk. E non è finita: nel mirino dell’atleta altoatesino anche lo slalom di sabato 14 marzo.

Perathoner: “l’oro è quello su cui abbiamo sempre puntato”. “E’ bello, è quello su cui abbiamo lavorato tutte queste stagioni ed è meraviglioso”. E’ il primo commento di Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard e prima medaglia d’oro a Milano Cortina. “Qualcuno si è fatto male – ha aggiunto – ma alla fine è andato tutto bene. La settimana prossima c’è la prossima gara (il Banked slalom uomini, ndr), per cui puntiamo all’oro anche in quella. In quella disciplina ho dominato sempre, per cui speriamo bene. Ma la mia disciplina preferita è questa”.

