Giornata di grande lavoro per i sanitari sulle piste da sci e nelle valli del Trentino

Durante la giornata, in alcuni casi, in provincia di Trento è arrivato anche l’elicottero del Suem di Belluno in supporto al Nucleo di Trento

Primiero (Trento) – Due interventi gravi in codice rosso a distanza di poche ore, per l’elisoccorso trentino a Primiero – tra i molti effettuati in provincia e fuori – nella giornata di martedì 30 dicembre. Nel pomeriggio, alle 17.30, l’elicottero è atterrato a Imèr per una persona colta da un grave malore, con il supporto dei sanitari di zona e dei vigili del fuoco.

Poche ore dopo, poco prima delle 20, elisoccorso ancora a San Martino di Castrozza per un malore che ha interessato una giovane turista. Sul posto, sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza per l’assistenza al velivolo del Nucleo. Da segnalare in giornata molti interventi meno gravi per il 118 sulle piste di tutto il Trentino.