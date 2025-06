Elicottero in azione sabato pomeriggio per un alpinista caduto in parete su Cima Lastei

L’elicottero ha fatto base alla piazzola di Primiero. In azione gli uomini del soccorso alpino di zona. Giornata di grande lavoro per i sanitari in tutto il Trentino

In aggiornamento

Primiero (Trento) – In seguito ad una caduta, sarebbe rimasto ferito in modo grave un alpinista vicentino, precipitato per alcune decine di metri durante una salita in cordata su cima Lastei, nel gruppo delle Pale di San Martino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato. Immediato l’intervento dell’elisoccorso con il supporto del soccorso alpino di zona e dei vigili del fuoco di Primiero.

Il recupero è stato molto difficile a causa del maltempo, che ha ostacolato l’intervento e dal luogo impervio. Alcuni operatori del Soccorso Alpino delle stazioni di San Martino di Castrozza e Primiero, hanno risalito il canalone accanto alla via, per raggiungere l’infortunato. Oltre al soccorso alpino, in zona sono intervenuti a supporto anche i vigili del fuoco di Primiero, con la piazzola di Transacqua, base di rifornimento per il velivolo impegnato.