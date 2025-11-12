Incidente a San Martino di Castrozza nella tarda mattinata di mercoledì

Elicottero in azione mercoledì nella tarda mattinata per un incidente in montagna

In aggiornamento

San Martino di Castrozza (Trento) – Eliambulanza di Trentino emergenza in azione mercoledì in tarda mattinata a San Martino di Castrozza – in zona molto impervia sulle Pale – per un incidente in montagna. Secondo le prime informazioni di Trentino emergenza, sarebbe stato soccorso – in condizioni non gravi – un 34enne, trasferito poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’incidente sarebbe avvenuto lungo il “Sentiero dei Finanzieri”.

