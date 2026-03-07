Due escursionisti in difficoltà nel tardo pomeriggio di sabato

Emergenza dopo le 18 di sabato per due escursionisti in difficoltà

San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero mobilitato sabato pomeriggio verso le 18 al bivacco Fiamme gialle sulle Pale di San Martino, per due escursionisti in difficoltà. Uno di loro illeso, mentre l’altro sarebbe stato impossibilitato a proseguire nel rientro. Per questo in serata è stato lanciato l’allarme con l’intervento in quota a ai 3.005 metri dell’elicottero dei vigili del fuoco di Trento, che ha recuperato i due escursionisti e riportati a valle senza gravi conseguenze.