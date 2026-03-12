Recuperati alcuni escursionisti illesi

Come era già accaduto nei giorni scorsi, ancora escursionisti bloccati dalla nebbia e dal freddo


In aggiornamento

San Martino di Castrozza (Trento) – Sono stati recuperati dall’elicottero, poco prima delle sette del mattino di giovedì, alcuni escursionisti illesi nei pressi del bivacco Fiamme gialle sulle Pale, in difficoltà. Dopo l’intervento del velivolo da Trento con un tecnico del soccorso alpino, le persone illese sono state trasferite in piazzola a Primiero.

