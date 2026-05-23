Elisoccorso in zona Bivacco Aldo Moro: soccorsa una escursionista per un malore

Intervento dell’elicottero venerdì sera verso le 19.30

Primiero/Vanoi (Trento) – L’elisoccorso è intervenuto venerdì sera verso le 19.30 in zona Bivacco Aldo Moro sul Lagorai, per una escursionista in difficoltà a causa di un malore. Il sentiero Bivacco Aldo Moro (sentiero 376) è un percorso escursionistico situato nel Parco Paneveggio Pale di San Martino. Si sviluppa su una distanza di oltre 6,9 km (4,3 miglia) con un dislivello di 933 metri.

Sempre in giornata, soccorso invece in codice giallo in casa, un 56enne nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, in seguito ad alcune lesioni traumatiche. Dopo le prime cure, è stato trasferito in ospedale a Feltre in ambulanza.

In breve

Nuovi droni per il soccorso alpino trentino. Si è concluso con successo in località Gardeccia, a San Giovanni di Fassa, il corso formativo per aspiranti piloti UAS (Unmanned Aerial System), organizzato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Al termine della quattro giorni di formazione, che ha portato altri otto tecnici ad ottenere l’abilitazione al pilotaggio, si è svolta a Moena la consegna di due droni destinati alle Zone Fiemme Fassa e Primiero Vanoi, acquistati grazie ad un contributo di 20.000 euro da parte della Cassa di Fassa Primiero Belluno. Accanto ai due velivoli donati dall’istituto di credito, la Direzione provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha acquistato ulteriori otto droni da assegnare ai nuovi piloti formati.