Emergenza nel comune di Termon di Campodenno

L’intervento sabato pomeriggio verso le 18. Trasferito a Trento in codice rosso

Campodenno (Trento) – Un pensionato di 74 anni, è rimasto ferito cadendo in un deposito agricolo, sabato pomeriggio verso le 18 a Termon, nel comune di Campodenno. Sul posto sono intervenuti i sanitari della zona con l’ambulanza e successivamente con il supporto dell’elicottero giunto da Trento. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

In breve

Un arresto per droga a Levico. I carabinieri di Borgo Valsugana, in collaborazione con i cinofili di Torreglia (PD), hanno scoperto una coltivazione di marijuana nella casa di un 55enne: quasi mezzo chilo di stupefacente e materiale vario per la coltivazione ed il confezionamento.

Un operaio 37enne (residente in Trentino) si è ferito in modo serio, cadendo da circa dieci metri mentre stava lavorando su un tetto a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Per l’incidente sono intervenuti, in un edificio in ristrutturazione in località Casoni, i carabinieri di Brescello. L’uomo è stato soccorso d’urgenza dal 118 e ricoverato all’ospedale di Parma.

Incendio in centro storico ad Arco nella tarda mattinata di sabato 28 giugno. Interessato un edificio davanti alla Collegiata dell’Assunta, in piazza Marchetti. Possibile che all’origine delle fiamme ci sia un malfunzionamento della cappa del ristorante che si trova a piano terra. Sul posto i vigili del fuoco di Arco e Riva del Garda. Sempre ad d Arco, a fuoco anche un magazzino di legname. Le fiamme nella notte, nella zona industriale. I vigili del fuoco di Arco, Riva del Garda e Trento hanno lavorato per ore.