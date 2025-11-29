Intervento dell’elicottero sabato nel tardo pomeriggio a San Martino di Castrozza per due interventi

Dopo il recupero di alcuni illesi, che non riuscivano più a proseguire lungo una ferrata sulle Pale, l’equipe medica è stata allertata in un albergo della zona per un grave malore

San Martino di Castrozza (Trento) – Elisoccorso e sanitari del territorio mobilitati sabato dopo le 17 a San Martino di Castrozza per il recupero di alcuni escursionisti in difficoltà ma illesi lungo una ferrata sulle Pale. Dopo il recupero delle persone affaticate, ma che non hanno riportato conseguenze, l’equipe medica si è fermata in zona per un secondo intervento. In un albergo della zona è stato richiesto l’intervento dei sanitari per un grave malore. Verso le 19.30 il rientro all’ospedale Santa Chiara di Trento.