Elicottero nuovamente mobilitato venerdì sera a Primiero

Soccorso alpino in azione per un escursionista in difficoltà sul monte Bedolè a circa 1600 metri

L’elicottero in piazzola a Primiero (ph Stefano big Taufer)

In aggiornamento

Primiero (Trento) – Elisoccorso mobilitato a Primiero venerdì sera verso le 19, per il recupero di un escursionista in difficoltà in quota, sul monte Bedolè a circa 1600 metri. Diversi in questi giorni in zona anche gli interventi dell’elicottero in pista a San Martino di Castrozza, per cadute o emergenze sanitarie, fortunatamente tutti senza gravi traumi.

