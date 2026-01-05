Trasporto al Niguarda milanese per ustionato a Crans-Montana

Ferito nel rogo di Le Constellation è giunto in Italia sul Pelikan 1

Bolzano – Il Servizio di Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in collaborazione con Heli – Elisoccorso Alto Adige, ha provveduto al trasporto di un giovane paziente gravemente ustionato dall’Ospedale Universitario di Zurigo alla Clinica Niguarda di Milano. Il paziente, un giovane milanese, ha riportato gravi ustioni durante l’incidente avvenuto la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation”. Già poche ore dopo la tragedia, il Servizio nazionale della protezione civile aveva richiesto, anche da parte della Provincia autonoma di Bolzano, un’eventuale supporto per il trasferimento di pazienti gravemente ustionati verso centri specialistici italiani.

Il presidente della Giunta provinciale, Arno Kompatscher, l’assessore alla Salute, Hubert Messner, e il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Christian Kofler, hanno acconsentito subito il massimo supporto. E’ pervenuta la richiesta al Primario Marc Kaufmann, in qualità di Referente regionale sanitario per il Servizio nazionale della protezione civile, di organizzare il trasporto del giovane paziente dall’Ospedale Universitario di Zurigo alla Clinica Niguarda di Milano. Il complesso trasporto intensivo, di estrema delicatezza, è stato realizzato nel pomeriggio di domenica con l’elicottero di soccorso “Pelikan 1” di Heli – Elisoccorso Alto Adige, decollato dalla base di Bolzano.

Kaufmann ha sottolineato che l’intervento si è svolto con successo, anche grazie alla consolidata collaborazione tra la Servizio di Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega. Inoltre, il coordinamento con la “Cross” (Centrale remota operazioni soccorso sanitario) della Protezione civile, è stato particolarmente efficace. Attualmente, il paziente è ricoverato presso la Clinica Niguarda, il Centro altamente specializzato per il trattamento di ustioni gravi, dove prosegue il trattamento vicino alla sua città di residenza.

