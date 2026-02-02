Da San Martino di Castrozza a Primiero, due interventi in poche ore
Sono giorni di grande lavoro per i sanitari impegnati con il soccorso piste, i vigili del fuoco e l’equipe medica dell’elicottero
Primiero San Martino di Castrzza (Trento) – Doppio intervento dell’elisoccorso nel weekend appena trascorso: prima a San Martino di Castrozza nelle prime ore di domenica per un grave malore di una giovane paziente. Mentre nella notte tra domenica e lunedì, altro intervento dell’elicottero in piazzola a Primiero per il soccorso sanitario di una bimba. Anche in piena notte l’equipe medica è intervenuta da Trento in valle, per prestare le prime cure ai pazienti, trasferiti poi all’ospedale Santa Chiara.
Da segnalare nella giornata di domenica – tra i molti altri interventi – anche il soccorso da parte dell’elicottero di un 56enne, rimasto ferito seriamente sulle piste di San Martino di Castrozza e trasfetito anche in questo caso a Trento.