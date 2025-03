Elezioni 2025 Primiero Vanoi Mis: sette candidati Sindaco (nessuna donna) e 11 liste. Corsa ‘solitaria’ a Mezzano, Sagron Mis e nel Vanoi (LISTE)

E’ ufficiale: depositate entro le 12 del 18 marzo tutte le liste locali e i relativi candidati alla carica di Sindaco. Sorprende e dispiace ancora una volta, l’assenza di donne in corsa per la fascia tricolore. Molte sono invece presenti come candidate nelle liste

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Si è concluso martedì 18 marzo alle 12 il deposito delle liste con le relative firme, in vista del voto del 4 maggio 2025. Nessuna particolare sorpresa da evidenziare. Ad agosto 2020 (si votava a settembre) i candidati alla carica di Sindaco erano uno a Sagron Mis e uno nel Vanoi, due a Imèr, due a Mezzano, tre a Primiero San Martino di Castrozza.

A cinque anni di distanza, una sola lista è stata presentata nei Comuni di Mezzano, Canal San Bovo e Sagron Mis. Si dovrà raggiungere il quorum del 40% dei cittadini aventi diritto di voto. Da evidenziare che a Sagron Mis, tra gli 11 candidati in lista, 9 c’erano anche nel 2020. Complessivamente, i candidati in campo nella Comunità di Primiero, sono 168 divisi in 11 liste. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, registra ovviamente la maggior parte delle candidature con sei liste. Di seguito riportiamo i candidati alla carica di Sindaco e tutte le liste presentate in questi giorni.

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI C.ZZA

Candidato Sindaco Martino Turra con 3 liste

Candidato Sindaco Daniele Depaoli con 3 liste

COMUNE DI SAGRON MIS

Candidato Sindaco Marco Depaoli

COMUNE DI MEZZANO

Candidato Sindaco Ivano Orsingher

COMUNE DI IMER

Candidato Sindaco Daniele Gubert

Candidato Sindaco Camillo Bettega

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Candidato Sindaco Bortolo Rattin