Il governatore uscente Luca Zaia, fissa elezioni in Veneto, il 23 e 24 novembre 2025

Firmato giovedì il decreto che fissa la consultazione

NordEst – Dopo una lunga attesa, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato giovedì il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi.

“Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7.00 del mattino alle 15.00”, annuncia Zaia in una nota.

Si accendono quindi ufficialmente i motori per la campagna elettorale, con il centrosinistra che ha già individuato in Giovanni Manildo il proprio candidato e il centrodestra che deve invece ancora risolvere alcune schermaglie interne alla coalizione. Il tempo, adesso, comincia a stringere. Con il decreto di indizione delle elezioni, si avvia quindi alla chiusura, dopo “l’era Zaia“.

Le giornate per presentare le liste di candidatura saranno il 24 e 25 ottobre, spiega lo stesso presidente Zaia nell’annuncio, in cui augura una campagna elettorale serena, civile e costruttiva.