Prime proiezioni: Alberto Stefani 60,5%, Giovanni Manildo 30,8%, Riccardo Szumski, 6,6%. Fuori Rizzo e Bui

Sui social Alberto Stefani ringrazia quanti lo hanno sostenuto. Astensione molto elevata in Veneto. Lega sarebbe nettamente davanti a Fratelli d’Italia. La lista guidata da Riccardo Szumski entra in Consiglio Regionale. Nelle altre regioni, il centrosinistra vince in Puglia e Campania

Il neo presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani

Tutti i risultati delle elezioni

NordEst – “Con grande emozione – scrive sui social il neo presidente Alberto Stefani – ho ricevuto l’onore di rappresentarvi. Sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro: metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E, insieme alle forze della coalizione, che ringrazio, da domani sarò già al lavoro. Con occhi e cuore solo per il Veneto”. Manildo chiama Stefani e si congratula. Secondo quanto si apprende dallo staff del neo eletto presidente del Veneto Alberto Stefani il diretto sfidante Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra, l’ha chiamato per congratularsi per la vittoria alle elezioni regionali.

I risultati parziali

Meloni, vittoria Stefani frutto lavoro centrodestra

“Alberto Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare. Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Gli auguri di Zaia al neopresidente Stefani. “Ho sentito al telefono il Presidente Stefani alle 15.01, subito dopo la chiusura dei seggi. Gli ho rivolto i miei auguri più calorosi di buon lavoro, complimentandomi per una campagna elettorale condotta con efficacia e determinazione. Alberto si appresta a guidare la Regione del Veneto in una fase ricca di sfide: sono certo che saprà affrontare questo incarico con senso del dovere e responsabilità”. Lo afferma il presidente uscente del Veneto Luca Zaia. “Un augurio di buon lavoro – aggiunge – va anche alla squadra che sarà chiamata ad affiancarlo nella guida della Regione Veneto, con il compito e l’obiettivo di mantenere alto lo standing di un territorio che, per vocazione, esercita un ruolo guida nel Paese”.

Crolla l’affluenza

L’affluenza definitiva alle elezioni regionali in Veneto è del 44,6%, in calo di 16,5 punti rispetto alle regionali del 2020, quando alle urne si era recato il 61,1% degli avanti diritto. I dati sono dell’Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.

Tutti i risultati delle elezioni

Ultimi aggiornamenti dalla TGR Veneto