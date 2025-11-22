Zaia chiude la campagna elettorale incontrando Fugatti, Fedriga e Fontana. Schlein sostiene Manildo

Riunione a Mestre per i governatori della Lega, le foto sui social: ‘ad maiora’. Schlein (Pd) in tour in molte città del Veneto nei giorni scorsi

NordEst – “Grazie della visita ragazzi, ad maiora!”, è il breve messaggio che il presidente uscente del Veneto Luca Zaia pubblica sui propri canali social, dopo un pranzo oggi a Mestre (Venezia) assieme ai presidenti di Lombardia, Attilio Fontana, del Trentino, Maurizio Fugatti e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga”.

Weekend alle urne

Domenica 23 (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 24 novembre (dalle 7 alle 15) si terranno le elezioni regionali in Veneto per eleggere il nuovo presidente di regione e i nuovi consiglieri regionali. Oltre che in Veneto, in quei giorni ci saranno le elezioni regionali anche in Puglia e Campania.

In Veneto, la discussione politica verso il voto si è concentrata soprattutto all’interno del centrodestra, impegnato per mesi nella scelta del successore di Luca Zaia. Il presidente uscente della Lega governa la regione dal 2010 e non può più ricandidarsi a causa del limite ai mandati, circostanza che ha aperto un confronto acceso tra il suo partito e Fratelli d’Italia.

Come successore di Zaia, la coalizione di centrodestra ha deciso di candidare Alberto Stefani, vicesegretario della Lega e deputato dal 2018, sostenuto dal suo partito, da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, dall’Unione di Centro e dalla Liga Veneta Repubblicana.

Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle sostengono invece la candidatura di Giovanni Manildo, esponente del Partito Democratico ed ex sindaco di Treviso dal 2013 al 2018. Oltre ai due principali sfidanti, ci sono altri tre candidati presidente: Riccardo Szumski con la lista “Resistere Veneto”, Marco Rizzo con Democrazia Sovrana Popolare, e Fabio Bui con “Popolari per il Veneto”.

Risultati lunedì 24 novembre

Gli aventi diritto al voto sono circa 4,1 milioni, distribuiti in sette circoscrizioni, che corrispondono alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Gli elettori possono votare solo per il candidato presidente, o per un candidato e una lista collegata, oppure solo per una lista, nel qual caso il voto si trasferisce automaticamente al candidato associato. Come in Campania e Puglia, è previsto il cosiddetto “voto disgiunto”, che consente di scegliere un candidato presidente e una lista collegata a un altro candidato. Gli elettori possono indicare fino a due preferenze per il consiglio regionale, purché riguardino candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Lo scrutinio inizierà alle ore 15 di lunedì 24 novembre, subito dopo la chiusura dei seggi. Il vincitore è semplicemente il candidato che ottiene più voti, poiché non è previsto alcun ballottaggio. Il Consiglio regionale è composto da 49 consiglieri più il presidente della giunta e il candidato presidente arrivato secondo.

Come si vota

E’ online il portale regionale delle Elezioni della Regione del Veneto 2025. Il portale informativo delle Elezioni regionali 2025 è disponibile cliccando questo link https://elezioni.regione.veneto.it/ Strumento utile per conoscere e rimanere aggiornati sulle modalità di svolgimento delle Elezioni regionali 2025 per tutti i soggetti interessati: Cittadini, Candidati e Comuni. Istruzioni per il voto: per visualizzare video completo