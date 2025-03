Elezioni Primiero San Martino di Castrozza, tre liste per l’ex assessore Martino Turra che punta a diventare Sindaco

A Primiero San Martino di Castrozza, la sfida alle elezioni comunali del 4 maggio, sarà tra il Sindaco uscente Daniele Depaoli (sostenuto da tre liste) e l’ex assessore, Martino Turra (sostenuto da altre tre liste)

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Sono tre le liste depositate in Comune, a sostegno del candidato sindaco Martino Turra, assessore e consigliere uscente: “Primiero che R-Esiste”, “Primiero Fare Comune” e “Primiero Per Tutti”. “Siamo un gruppo composto da 46 persone – spiegano – con un’età media di 40 anni, che rappresenta tutte le comunità che compongono il nostro Comune. Tra noi ci sono tantissimi giovani, molti candidati già attivamente impegnati nel volontariato, chi lavora altrove, chi ha scelto di tornare per costruire qui il proprio futuro. Nella formazione delle liste abbiamo ritenuto fondamentale creare un gruppo eterogeneo, dove si possano valorizzare quei legami intergenerazionali che risultano decisivi per la costruzione del processo partecipativo e la crescita comunitaria. Abbiamo competenze diverse, che spaziano dal sociale alla sanità, dalla scuola all’agricoltura, dall’artigianato al turismo, fino alla cultura, l’urbanistica, lo sport ed il volontariato. Partecipano al progetto anche i consiglieri comunali uscenti Martino Turra, Elisa Tavernaro, Roberto Pezzato, Lorenzo Gubert (Belder) e Marco Turra”.

Le priorità

Rimettere al centro la persona: strutturare politiche che valorizzino e diano supporto costante al cittadino superando la logica del profitto a tutti i costi. Creare un’economia orientata al benessere collettivo, valorizzando il senso di appartenenza e l’impegno civico della comunità.

Valorizzare e promuovere il territorio: destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale con investimenti per il turismo vincolato alla sostenibilità sociale, ambientale e climatica, tutelando gli ecosistemi più vulnerabili.

Sostenere le comunità e i servizi locali: valorizzare e supportare tutte le comunità del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, ponendo al centro l’abitabilità e la vivibilità dei singoli paesi, evidenziandone le peculiarità e rispondendo alle loro specifiche esigenze. Garantire la disponibilità di servizi essenziali su tutto il territorio, con un’attenzione particolare alle persone più fragili.

Trasparenza e gestione dei fondi pubblici: promuovere una gestione trasparente dei fondi pubblici e favorire la partecipazione attiva dei cittadini nel processo amministrativo, rendendo la comunità protagonista del cambiamento e delle decisioni che influenzano la loro vita quotidiana. La buona amministrazione si contraddistingue per la capacità di fissare le proprie priorità in modo trasparente, con l’obiettivo di mettere le risorse dove realmente servono.

Innovazione come sfondo: l’approccio delineato si fonda sul cambiamento intelligente e comporta la necessità di saper innovare in tutti i settori della vita sociale e della comunità (dalla viabilità all’energia, dall’economia locale alla cultura) valorizzando i molti talenti presenti e traducendo le idee in progetti. Tutto va pensato in una logica dove pubblico, privato, associazioni, cittadini siano “co-costruttori” di futuro: una sfida che implica impegno e soprattutto capacità di dialogo. “Pensare insieme” può indicare in sintesi il carattere e la stessa modalità di questo agire, in grado di portare a elaborare proposte innovative condivise per il territorio.

CANDIDATO SINDACO

Martino Turra, 38 anni, ingegnere edile e architetto, è project manager per una multinazionale nel settore della bioedilizia in legno. Sposato e padre di due bambini. E’ stato consigliere della Comunità di Primiero dal 2010 al 2015, assessore comunale e attualmente consigliere comunale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Inoltre, è impegnato nel mondo sportivo come dirigente Us Primiero calcio.

Le liste

PRIMIERO CHE R-ESISTE

Rim Brahem Ben, 27 anni. Architetto.

Carlo Felicetti, 26 anni. Diploma liceo scientifico. Segretario ASD Giocasport

Mirko Fontan, 51 anni. Operatore TE 118 presso l’ ospedale San Lorenzo. Volontario di Croce Rossa.

Lorenzo Gubert (Belder), 51 anni. Dipendente Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento. Consigliere comunale.

Mirko Longo, 19 anni. Studente liceo scientifico. Musicista. Rappresentante della Consulta d’Istituto.

Andrea Loss, 19 anni. Studente universitario di fisica, appassionato di letteratura, montagna e sport all’aria aperta.

Daiana Lucian. Impegnata presso l’Istituto Superiore di Primiero, dove insegna tedesco ed inglese e guida, da anni, il Gruppo teatrale, fa parte del Corpo Musicale Folkloristico e di molte associazioni culturali legate al mondo femminile.

Roberto Pezzato, 52 anni. Architetto, esperto in restauro. Consigliere comunale, presidente di un circolo sportivo, da anni impegnato nel volontariato.

Alessandra Pinto, 54 anni. Laurea in scienze biologiche con una specializzazione in ecologia. Insegnante scuole medie.

Federica Simion, 37 anni. Infermiera all’Ospedale di Feltre.

Leonardo Vincenzo Taufer, 20 anni. Studente universitario e atleta.

Mathias Tavernaro, 31 anni. Consulente assicurativo

Gabriele Turra, 18 anni. Studente liceo classico, appassionato di teatro.

Marco Turra, 44 anni. Operaio. Consigliere comunale.

Alice Zugliani, 18 anni. Studentessa liceo linguistico

PRIMIERO FARE COMUNE

Sofia Broch, 18 anni. Studentessa con esperienza di quarto anno all’estero in Belgio francofono.

Tiziano Cesari, 20 anni. Tecnico di Impianti di Produzione e aspirante al Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico.

Martina Debertolis, 29 anni. Laurea in ingegneria gestionale. Caporeparto.

Regina Fossi, 53 anni. Dipendente presso una struttura alberghiera.

Valentina Gadenz, 41 anni. Segretaria. Componente direttivo Associazione I Mazaroi.

Ivo Gottardi, 66 anni. Pensionato ex carabiniere e autotrasportatore all’estero.

Filippo Iagher, 36 anni. Operaio. Appassionato di musica e montagna.

Paolo Iagher, 56 anni. Artigiano elettricista. Presidente Associazione “Amici di Passo Cereda”, attivo da anni per la comunità.

Carla Longo, 62 anni. Educatrice scuola dell’infanzia in pensione. Impegnata nel volontariato.

Cesare Marchesini, 66 anni. Esperienza nel settore bancario e finanziario, immobiliare, appassionato di musica ed elettronica. Cavaliere della Repubblica.

Irene Scalet, 26 anni. Diploma di geometra, allevatrice.

Lucia Scalet, 30 anni. Laurea in scienze e tecnologie animali. Educatrice ambientale e addetta attività al pubblico per il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Componente Consulta dei Giovani del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Martino Simon (Tinol), 59 anni. Artigiano e maestro di sci, varie esperienze in amministrazione.

Elisa Tavernaro, 45 anni. Laurea in Economia e Commercio Internazionale. Azienda agricola piante officinale, direttivo SlowFood Primiero e gruppo Donsenaman. Consigliera comunale.

Sara Turra, 45 anni. Laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Coordinatrice per l’European Network of Cultural Centres (una rete internazionale basata a Bruxelles, lavoro da remoto).

PRIMIERO PER TUTTI

Burim Abdulai, 44 anni. Laurea in Belle arti. Artigiano. Volontario Us Primiero Calcio.

Diletta Bellegante, 23 anni. Laurea in progettazione e gestione di eventi e imprese per l’arte e lo spettacolo. Attualmente studentessa presso l’Accademia di Belle Arti.

Andrea Corona, 37 anni. Ingegnere con dottorato in Sostenibilità ambientale.

Francesco Dal Monte, 49 anni. Tornitore a controllo numerico computerizzato. Autista di mezzi pesanti.

Cristina Grabar, 59 anni. Diplomata all’Istituto d’Arte. Artigiana orafa.

Andrea Guazzeroni, 59 anni. Laurea in Lingue e letterature contemporanee e Filologia. Educatore ambientale e addetto attività al pubblico per il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Antonella Iagher, 58 anni, ristoratrice.

Angelo Longo, 41 anni. Storico e antropologo, lavora presso l’Accademia della Montagna del Trentino.

Fabio Longo, 59 anni. Artigiano e da sempre impegnato nel mondo associazionistico e del volontariato.

Filippo Moroni, 26 anni. Laurea in Scienze e cultura della Gastronomia. Dipendente Caseificio sociale di Primiero. Presidente Slow Food Primiero, gestore Rifugio Petina.

Francesca Orler, 26 anni. Educatrice Laboratorio Sociale. Vicepresidente associazione Aguaz.

Manuela Scalet, 40 anni. Laurea in Giurisprudenza, impiegata studio notarile.

Stefano Schivari, 38 anni. Informatico appassionato di tecnologia e sport

Daniela Sperandio, 40 anni. Impiegata amministrativa contabile.

Alessandro Turra, 33 anni. Autista di mezzi pesanti.