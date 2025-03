Elezioni Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli punta alla riconferma con tre liste

Salvo sorprese dell’ultima ora (il deposito liste chiude martedì 18 marzo), lo sfidante a Primiero, dovrebbe essere l’ex assessore Martino Turra, candidato sindaco con altre tre liste. Nei giorni scorsi la presentazione dell’unica formazione in campo a Mezzano. A Sagron Mis confermata la ricandidatura di Marco Depaoli, a Imèr sarà sfida a due tra Daniele Gubert e Camillo Bettega, mentre a Canal San Bovo, Bortolo Rattin punta al secondo mandato

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il Sindaco uscente del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, ha ufficializzato in queste ore le tre liste che lo sostengono, in vista delle prossime elezioni comunali del 4 maggio. Tanti giovani nella lista “Giovani in vetta”, e molti volti noti ed ex amministratori nelle altre due formazioni: “Innovazione e tradizione”, così come per “Primiero in prospettiva”.

55 candidati in tre liste

La coalizione presenta 55 candidati, che annoverano tutti gli assessori e 8 consiglieri della uscente Amministrazione, ampiamente rinnovata con vari rappresentanti della società civile, che hanno deciso di mettersi in gioco capendo l’importanza del momento. I candidati alla carica di consigliere/a comunale hanno condiviso convinti un programma elettorale approfondito e dettagliato con uno sguardo al futuro di Primiero San Martino di Castrozza, consapevoli delle sfide da affrontare per fornire risposte ai bisogni in materia ambientale e paesaggistica, economica (supporto alle attività produttive del territorio nei molteplici aspetti e implicazioni) , sociale (politiche abitative, assistenziali e di sostegno), urbanistica, culturale (con scuola, sport e volontariato), infrastrutturale.

“Le intenzioni dei candidati – si legge in una nota – a sostegno di Daniele Depaoli, che rappresentano in modo eterogeneo la popolazione, per competenze, professionalità e provenienza territoriale, guardano ad un’azione amministrativa che mette al centro la persona ed i suoi bisogni, nell’ottica di una collaborazione continua e fattiva, attraverso un dialogo aperto e costruttivo tra Ente locale e popolazione, premessa essenziale per costruire considerazione e benessere per tutti.

Molti giovani in campo

La presenza di molti giovani che hanno voluto, su loro spontanea iniziativa, affrontare l’appuntamento elettorale con una lista propria – età media inferiore a 28 anni -, è la manifestazione di un interesse autentico per il futuro del Comune, con la volontà di misurarsi, conoscere, suggerire soluzioni e alternative: un’assunzione di responsabilità confortante che assicura nuovi stimoli, entusiasmo, prospettive, sviluppi e innovazione. Un segnale importante e positivo in tempi di diffusa disaffezione alla politica.

Depaoli: “Orgoglioso della squadra”

“La partecipazione alla formazione delle liste è stata massiccia, sentita e partecipata. Abbiamo lavorato nella piena condivisione degli obiettivi da raggiungere. Comunque vada, sono davvero orgoglioso della squadra che proponiamo e di come si è spontaneamente creata” commenta il candidato Sindaco Daniele Depaoli.

Tutti i candidati

CANDIDATO SINDACO

DEPAOLI DANIELE, 57 ANNI, INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA, SINDACO DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA DAL 2016

LISTA “GIOVANI IN VETTA”

BAGGETTO GABRIEL, 25 ANNI, RISTORATORE

DEBERTOLIS GIOVANNI, 30 ANNI, ASSICURATORE E VIGILE DEL FUOCO

DOFF SOTTA GIULIA, 37 ANNI, IMPIEGATA

ELEZI RINA, 22 ANNI, STUDENTESSA UNIVERSITARIA

GAIO SIMONE, 28 ANNI, OPERAIO E VIGILE DEL FUOCO

IAGHER ALESSANDRO, 27 ANNI, IMPRENDITORE EDILE

IAGHER SIMONE, 34 ANNI, OPERAIO

LUCIAN ALESSANDRA, 20 ANNI, COMMESSA

MOTT SOFIA, 25 ANNI, INFERMIERA

MULAS MIRIANA, 27 ANNI, ESTETISTA

SOFFIATI ANDREA, 32 ANNI, ALBERGATORE

ORSINGHER NICOLA, 27 ANNI, IMPIEGATO E MUSICISTA

STOMPANATO MICHELE REMO, 27 ANNI, ALBERGATORE E MUSICISTA TISOT MARTINO, 25 ANNI, STUDENTE UNIVERSITARIO E PRESIDENTE GRUPPO GIOVANI SAN MARTINO

TURRA ROBERTA, 27 ANNI, INSEGNANTE

TURRA STEFANO, 22 ANNI, ALLEVATORE, CORISTA DEL CORO SASS MAOR

ZANETEL MATTIA, 33 ANNI, IMPRENDITORE

ZURLO ALICE, 24 ANNI, IMPIEGATA

LISTA “INNOVAZIONE E TRADIZIONE”

BAGGETTO GIUSEPPE, 61 ANNI, COMMESSO

BROCH GIACOMO, 47 ANNI, PRESIDENTE ALLEVATORI PRIMIERO VANOI

DEPAOLI DEBORA, 49 ANNI, IMPIEGATA, SEGRETARIA US PRIMIERO CALCIO E AQUILE S.MARTINO E PRIMIERO

FRASSINELLI SERGIO, 48 ANNI, COLLABORATORE CULTURALE

GADENZ YURI, 52 ANNI, AGENTE ASSICURATIVO, DIRIGENTE US PRIMIERO

GRISOTTO MICAELA, 52 ANNI, INFERMIERA

LOTT MARIANO, 63 ANNI, RIFUGISTA E PRESIDENTE AQUILE S. MARTINO E PRIMIERO

MAZZIER ANTONIO, 78 ANNI, EX ELETTROTECNICO

MENEGUZ UBERTO, 60 ANNI, DIPENDENTE PUBBLICO

PESCE VANIA, 51 ANNI, COMMERCIANTE

PRADEL LUCIANA, 69 ANNI, EX INFERMIERA

PRADEL MARTA, 33 ANNI, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA, VOLONTARIA PSICOLOGI PER I POPOLI

SCALET PAOLO, 62 ANNI, DIRETTORE SCUOLA MUSICALE

TAUFER MARIO, 59 ANNI, ARTIGIANO

ZAGONEL MATTEO, 53 ANNI, DIRETTORE IMPIANTI A FUNE

ZAGONEL WALTER, 41 ANNI, OPERAIO/ALLEVATORE

ZECCHINI SILVANA, 65 ANNI, EX IMPIEGATA

ZORTEA GIACOBBE, 50 ANNI, DIRETTORE SCUOLA DI SCI E VIGILE DEL FUOCO

LISTA “PRIMIERO IN PROSPETTIVA”

CEMIN PETER NICOLA, 55 ANNI, RISTORATORE

CERQUENI LILIANA, 72 ANNI, EX INSEGNANTE-GIORNALISTA PUBBLICISTA

DEBERTOLIS MASSIMO, 49 ANNI, TEAM MANAGER

FRANCESCHINEL ANGELO, 32 ANNI, RESPONSABILE EVENTI APT E CORISTA CORO SASS MAOR

GOBBER CHRISTIAN, 44 ANNI, IDRAULICO

GUBERT MARCO, 57 ANNI, ARTIGIANO

MORO GIANLUCA, 33 ANNI, ESERCENTE E VIGILE DEL FUOCO

PIECHELE CRISTINA, 37 ANNI, ASSISTENTE STUDIO MEDICO

SALVADORI ELISA, 31 ANNI, ASSISTENTE AMMINISTRATIVA E VIGILE DEL FUOCO

SCALET AURELIO, 62 ANNI, EX IMPIEGATO CASSA RURALE E PRESIDENTE SCUOLA MATERNA TRANSACQUA

SECCO PAOLO, 56 ANNI, ALBERGATORE

SIMIONGIOVANNA, 52 ANNI, COMMERCIANTE E PRESIDENTE SCUOLA MATERNA FIERA/PIEVE

TAUFER MAURO, 47 ANNI, COMMERCIANTE

TAVERNARO ANGIOLETTA, 57 ANNI, RISTORATRICE

TAVERNARO CHIARA, 52 ANNI, ALBERGATRICE

TAVERNARO LUIGI, 33 ANNI, ALBERGATORE

ZANETEL MARIANGELA, 49 ANNI, OPERATRICE TURISTICA

ZANOTTI VALERIO, 54 ANNI, IMPIEGATO E PRESIDENTE PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO