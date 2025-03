Elezioni Comune Sagron Mis, Marco Depaoli cerca la riconferma

Presentata l’unica lista del Comune di Sagron Mis. Si dovrà raggiungere il quorum necessario per evitare il Commissario

Sagron Mis (Trento) – Il Sindaco uscente di Sagron Mis, Marco Depaoli, noto amminitratore locale e provinciale, si rirpropone in vista delle prossime elezioni del 4 maggio 2025. Undici i candidati in campo con la lista “Insieme per Sagron Mis”:

1 BROCH ANNALISA FELTRE (BL) 01.12.1982

2 BROCH MARTINA AGORDO (BL) 15.04.1994

3 BROCH WALTER TRANSACQUA (TN) 19.02.1956

4 CARRERA DANIELE AGORDO (BL) 06.07.1971

5 DALDON ELIO SAGRON MIS (TN) 12.11.1956

6 DALDON ELISA FELTRE (BL) 30.06.1999

7 LAZZARO MAURIZIO PADOVA (PD) 03.07.1954

8 MARCON ORIANO ALBINO (BG) 30.12.1965

9 PAGANIN FEDELE SAGRON MIS (TN) 22.09.1951

10 SALVADORI GLORIA FELTRE (BL) 26.11.1985

11 ZASSO PAOLO AGORDO (BL) 15.02.1965

La lista si contraddistingue con il contrassegno: INSIEME PER SAGRON MIS