Elezioni Borgo Valsugana, Fabio Dalledonne torna in campo: depositati i simboli delle liste e le candidature

Borgo Valsugana (Trento) – Campagna elettorale al via anche a Borgo Valsugana, con Fabio Dalledonne che torna in campo. In corsa per la carica di primo cittadino/a, salvo sorprese, ci saranno anche l’attuale Sindaco uscente, Enrico Galvan, l’ex candidata Martina Ferrai e Armando Orsingher. Le liste di Dalledonne puntano su: Libertà, autonomia, sicurezza, esperienza e competenza, per rappresentare le comunità di Borgo e Olle.

“I candidati, sono espressione della nostra comunità – spiega il candidato Sindaco, Fabio Dalledonne – liberi professionisti, professori, commercianti, artigiani, dipendenti pubblici, dipendenti privati, operai e pensionati che rappresentano trasversalmente la società civile di Borgo e Olle. Sono persone impegnate nell’associazionismo e nel volontariato, alle quali va un sentito ringraziamento, in un momento nel quale è addirittura difficile portare gli elettori alle urne”.

I candidati

Lista Civica Fabio Dalledonne: Ugo Segnana, Carla Brandalise, Antonino Salomone, Felice Casagranda, Stefano Castello, Mauro Cingarlini, Ivan Dalsaso, Nicola Dandrea, Alessandra Durante, Christian Guerzoni “Guerza”, Ermanno Marchi, Graziella Menato, Katia Minotto, Giovanni Rampanelli, Paolo Simoni.

Lista Civica “Insieme Borgo e Olle”: Valentina Ropele, Simone Stefani, Giuseppe Corona, Mara Pallaoro, Andrea Raposelli, Marco Giacometti, Ester Zanghellini, Lorenzo Trentin, Gjiulnear Redzepi, Giulia Zanghellini, Livio Boneccher, Franco Bertagnoni, Giuliana Cainelli, Luca Rosso, Isabella Casagrande.