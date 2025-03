Elezioni Comunali Primiero Vanoi Mis, in 3 Comuni su 5 una sola lista? Dopo la rinuncia di 5 anni fa, Orsingher ci riprova a Mezzano

Ufficiali le prime candidature a Mezzano, in vista delle elezioni comunali del 4 maggio 2025. Fa riflettere in tutta la provincia, la difficoltà nel trovare nuovi candidati in tutte le valli del Trentino

Primiero Vanoi Mis (Trento) – Prima ancora dell’apertura dei termini di presentazione delle candidature (dal 14 al 18 marzo), ad oggi la prima lista ufficiale della Comunità di Primiero, arriva dal Comune di Mezzano, in un paese fortemente diviso in questi ultimi anni. Il gruppo di maggioranza uscente infatti, guidato da Giampiero Zugliani, non sarebbe in campo, salvo sorprese dell’ultima ora: “Ci prepareremo per la prossima”, conferma il primo cittadino in scadenza. Sulla stessa linea, l’ex sindaco, Ferdinando Orler, che preferisce per il momento: “Lasciare spazio ai giovani”, non escudendo un possibile impegno futuro (in caso di commissariamento?). Certo è, che i punti interrogativi, nel piccolo Comune di Mezzano, non mancano, in questa difficile campagna elettorale che dovrà confrontarsi con un alto rischio di astensione dalle urne.

Le prime anticipazioni

Salvo sorprese dunque, a Mezzano sarà corsa solitaria per Ivano Orsingher (ex vice sindaco, nella foto) – che 5 ann fa aveva rinunciato alla candidatura all’ultimo – e che oggi dovrà combattere contro il quorum del 40% e non poche divisioni locali.

Una sola lista annunciata anche nel Vanoi, guidata da Bortolo Rattin, con la presenza quasi certa dell’uscente Andreina Stefani (tra molte defezioni di peso nelle ultime settimane e tante polemiche per la gestione del territorio: dalla discarica ponte Ronco, alla diga del Vanoi, fino al nuovo parco fotovoltaico). I voti e i volti in campo, faranno sicuramente la differenza, anche in questo caso.

Una sola formazione annunciata anche a Sagron Mis: quasi certa la ricandidatura di Marco Depaoli (nella foto), che punta a realizzare i molti progetti in campo, ma c’è tempo fino al 18 marzo per chiudere la documentazione ufficiale. Certa anche la corsa a due ad Imèr, tra Daniele Gubert (non con l’atteso ex sindaco Gianni Bellotto, che ha preferito gettare la spugna) contro Camillo Bettega, vice sindaco uscente (in squadra con l’attuale sindaco in scadenza, Antonio Loss), altro test di notevole peso, in un paese diviso dalle tematiche ambientali.

Infine, più complesso si presenta per ora, il quadro nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dove Daniele Depaoli punta alla riconferma con tre liste: una under 35 e altre due di appoggio. Sembra ormai scontata anche la candidatura contro Depaoli dell’ex assessore di maggioranza, Martino Turra, con due o tre liste, già sostenuto nel 2016 anche dall’ex consigliere provinciale, Marino Simoni. Anche in questo caso, il quorum non è da sottovalutare e farà certamente la differenza.

La lista “Invita” di Mezzano

Oltre ad Ivano Orsingher candidato sindaco, nella lista “Mezzano Invita” ci saranno: Veronica Bertacchini (33 anni), Gianmario Bettega (72 anni), Clara Bonat (43 anni), Elena Castellaz, (37 anni), Erika Corona (37 anni), Nicola Corona (32 anni), Vigilio Dalla Sega (54 anni), Chiara Paccagnel (46 anni), Erica Romagna (31 anni), Vinicio Simion (60 anni), Giovanni Tomas (33 anni), Viviana Zortea (42 anni), Martino Zugliani (31 anni).

In breve

Quando si vota in Trentino ed entro quando si presentano le candidature. Nella giornata di domenica 4 maggio 2025, dalle 7:00 alle 22:00, si svolgerà l’elezione del sindaco, del consiglio comunale. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco avrà luogo domenica 18 maggio 2025 sempre dalle 7:00 alle 22:00. Il procedimento per la presentazione delle liste di candidati e dei candidati alla carica di sindaco è regolato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. Le liste di candidati devono essere presentate nei rispettivi Comuni, nel periodo compreso tra il 51° giorno (14 marzo) e le ore 12.00 del 47° giorno antecedente quello della votazione (18 marzo).