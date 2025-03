Elezioni comunali in Trentino: Campobase riparte dalle valli

Sabato 1 marzo, presso la Sala inCooperazione di Trento, si è tenuta l’iniziativa, promossa da Campobase Trentino, dal titolo “Crisi della democrazia e della rappresentanza”

Trento – L’appuntamento, si inseriva in una prospettiva di respiro nazionale, pensato per favorire il confronto tra diverse realtà politiche e civiche, accomunate dall’obiettivo di riportare al centro la “buona politica” e la partecipazione dei cittadini. Un evento, al quale hanno preso parte amministratori locali arrivati da tutta Italia, da Bagheria a Parma, passando per Udine e Merano. Così Campobase, forza trentina che conta quattro iscritti in consiglio provinciale, segna una delle tappe di avvicinamento alle elezioni comunali del 4 maggio.

Presenteremo il nostro simbolo in tutte le maggiori città: Trento, Pergine, Riva e Arco, ma saremo presenti anche nei piccoli comuni. Promette la segretaria Chiara Maule. Al convegno di Campobase anche ospiti nazionali come il deputato Paolo Ciani (Pd) che ha guardato lontano: a quel progetto nazionale, cattolico e centrista, che per ora ha il nome di Rete di Trieste. Tra i volti noti l’ex direttore dell’agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini ma in sala cìera anche l’ex governatore trentino, Lorenzo Dellai con molti altri.

Due anni con “Campobase” Trentino

Chiara Maule, ha ricordato nei giorni scorsi, come il 4 marzo segni il secondo anniversario di vita di Campobase come partito: «L’iniziativa del primo marzo rappresenta quindi un’occasione per guardare avanti, non indietro, per pensare insieme al futuro. Siamo nati come movimento civico e siamo espressione del nostro territorio, ma non ci fermiamo a una visione locale: la nostra Provincia, la nostra Regione, sono parte di un contesto nazionale ed europeo più ampio. Vogliamo offrire una nuova prospettiva politica, fondata sulle relazioni, sulla partecipazione delle persone e su una sana collaborazione tra le diverse realtà. Il nostro motto è “distinti ma non soli”: costruire un’alternativa politica passa necessariamente dall’unione di forze diverse.

Con Alleanza Democratica Autonomista (ADA), ad esempio, si rafforza la volontà di proporre un percorso condiviso e inclusivo, che si sta radicando sempre più nel territorio trentino». Campobase Trentino, attraverso questo appuntamento, intende promuovere un modello di politica in cui il dialogo e la collaborazione prevalgano sulle divisioni, rendendo i cittadini protagonisti di un percorso di sviluppo e innovazione.

In breve

Comunali di Trento. Centrodestra sempre più diviso. Anche Spinelli scarica Goio. A due settimane dalla presentazione delle liste a Trento la candidata del centrodestra Ilaria Goio perde un altro pezzo. A lasciare la coalizione, seguendo il Patt e la Civica, è ora l’assessore provinciale Achille Spinelli. “Goio – ha scritto Spinelli – è politicamente troppo debole e esclusiva espressione di Fratelli d’Italia”. L’assessore nel comunicato ha ricordato anche il successo alle scorse provinciali della sua lista Fugatti presidente.